Insólita expulsión a venezolano José Altuve durante triunfo de Astros

¿Cuándo se ha visto en el béisbol que un pelotero se quite una prenda de su uniforme para mostrar las pruebas de que fue golpeado por el rival?, pues no existían registros gráficos hasta que el venezolano José Altuve lo hizo la noche del martes en San Diego .

Picsart_24-04-29_14-01-58-327.jpg El segunda base de los Astros de Houston, el venezolano Jose Altuve es felicitado por sus compañeros tras anotar en la octava entrada frente a los Rockies de Colorado en la Ciudad de México el domingo 28 de abril del 2024. AP/Fernando Llano

En respuesta, Altuve añadió una imagen indeleble a una carrera llena de ellas. El apacible segunda base se quitó el zapato y el calcetín del pie izquierdo, cojeó hacia dos árbitros y señaló el lugar donde lo golpeó una pelota de béisbol.

“Tengo un hombre en segunda base y quiero ganar el juego”, dijo Altuve. “No creo que haya ningún bateador que no quiera una situación como esa. Siempre estamos esperando esa situación y siempre estamos listos para esa situación, para conseguir el gran hit. Me encanta esa situación. Si consigues un hit justo ahí, ganamos el juego. El solo hecho de que me lo hayan quitado me enoja mucho”.

¿Cuál fue la decisión tomada por el umpire principal, Brenann Miller? Altuve fue expulsado del encuentro tras el altercado.

La repetición confirmó la afirmación de Altuve de que la pelota efectivamente golpeó su zapato, marcando una serie continua de frustraciones para él con respecto a las decisiones de los árbitros esta temporada.

El mánager de Houston, Joe Espada entró a protestar, lo cual le valió también la expulsión.

Grae Kessinger reemplazó a José Altuve tras su expulsión y anotó con un sencillo de Kyle Tucker en el décimo inning para dar el martes a los Astros de Houston un triunfo de 4-3 sobre los Padres de San Diego.

