Jayden Govender impulsa una campaña para apoyar al equipo de fútbol americano Monsignor Edward Pace Spartans

Jayden Govender está promoviendo una campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar al equipo de fútbol americano de Monsignor Edward Pace Spartans

Jayden Govender está promoviendo una campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar al equipo de fútbol americano de Monsignor Edward Pace Spartans, con el objetivo de ayudar a cubrir diferentes necesidades de los jóvenes atletas durante la temporada de otoño.

La iniciativa, desarrollada a través de la plataforma Snap! Mobile, busca conseguir recursos para financiar equipamiento deportivo, cuotas del equipo y gastos de viaje que deben afrontar los jugadores durante su participación en la temporada.

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De acuerdo con la información de la campaña, las aportaciones están destinadas directamente a respaldar a los estudiantes atletas y contribuir al desarrollo del programa de fútbol americano de Monsignor Edward Pace.

¿Quién es Jayden Govender?

Jayden Govender es el promotor de esta iniciativa de apoyo al programa de los Monsignor Edward Pace Spartans, equipo que representa a la institución educativa Monsignor Edward Pace en su actividad deportiva.

A través de la campaña, Govender busca involucrar a familiares, seguidores y miembros de la comunidad para contribuir al crecimiento del programa y facilitar que los jugadores puedan contar con los recursos necesarios para competir.

¿Para qué se utilizarán las donaciones?

Los fondos recaudados serán destinados principalmente a tres áreas:

Equipamiento deportivo: material necesario para los entrenamientos y partidos.

Cuotas y gastos del equipo: costos relacionados con la participación de los estudiantes en el programa.

Viajes: ayuda para cubrir los desplazamientos que debe realizar el equipo durante la temporada.

La campaña destaca que el respaldo de la comunidad es importante para el éxito del programa y para que los jóvenes deportistas puedan continuar desarrollándose dentro y fuera del terreno de juego.

Una oportunidad para apoyar a los jóvenes atletas

Más allá de la competición, este tipo de campañas permiten que los programas deportivos escolares puedan afrontar los gastos que implica mantener una temporada competitiva.

El objetivo de la iniciativa de Jayden Govender es precisamente conseguir ese respaldo y ayudar a que los Monsignor Edward Pace Spartans tengan los recursos necesarios durante su temporada de otoño.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de la campaña de recaudación de fondos de Snap! Mobile, donde se encuentra disponible la información correspondiente a la iniciativa.