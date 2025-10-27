Joya sudamericana se mete en el Top 30 del ránking de la ATP

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

PARÍS.- El tenista Joao Fonseca , vencedor el domingo del torneo ATP 500 de Basilea , alcanzó el lunes el 28º puesto del ránking ATP , un nuevo hito en la carrera del joven brasileño de 19 años.

Tras derrotar al español Alejandro Davidovich (N.15) en la final del torneo suizo, Fonseca ganó 18 posiciones, integrando por primera vez el Top 30, antes del Masters 1000 de París, que arranca este lunes, y en el que el brasileño entrará en liza el martes contra el canadiense Denis Shapovalov .

En el inicio del último Masters 1000 del año, el tenista español Carlos Alcaraz sigue como número 1 del mundo, perseguido por su archirrival italiano Jannik Sinner, vencedor el domingo del torneo ATP 500 de Viena.

La víctima del italiano en la final del torneo austríaco, Alexander Zverev, se mantiene como número tres. Por detrás del alemán, el estadounidense Taylor Fritz (N.4) cuenta en París con una buena opción de distanciarse en el ránking del serbio Novak Djokovic (N.5), que renunció a participar en el Masters 1000 parisino.

Los únicos cambios en el Top 10 son el intercambio de posiciones entre el australiano Álex de Miñaur, que alcanza el N.6 en detrimento del estadounidense Ben Shelton (N.7), y el regreso entre los diez mejores del noruego Casper Ruud (N.9) y del canadiense Félix Auger-Aliassime (N.10).

El torneo de París decidirá, además, los cuatro tenistas que acompañarán a los ya clasificados Alcaraz, Sinner, Zverev y Djokovic a las Finales ATP de Turín.

Fritz, Shelton, De Miñaur y el italiano Lorenzo Mussetti (N.8) parten como favoritos, pero Auger-Aliassime y Ruud todavía cuentan con opciones para hacerse con dos de los ocho boletos para el torneo de final de año.

Clasificación ATP al 27 de octubre de 2025:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.340 pts

2. Jannik Sinner (ITA) 10.500

3. Alexander Zverev (GER) 6.160

4. Taylor Fritz (USA) 4.685

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580

6. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (+1)

7. Ben Shelton (USA) 3.820 (-1)

8. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685

9. Casper Ruud (NOR) 3.235 (+2)

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.195 (+2)

11. Jack Draper (GBR) 3.090 (-2)

12. Holger Rune (DEN) 2.990 (-2)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.810 (+1)

14. Karen Khachanov (RUS) 2.620 (-1)

15. Alejandro Davidovich (ESP) 2.585 (+3)

16. Alexander Bublik (KAZ) 2.520

17. Andrey Rublev (RUS) 2.470 (-2)

18. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (-1)

19. Jakub Mensik (CZE) 2.196

20. Tommy Paul (USA) 2.110

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.085

28. Joao Fonseca (BRA) 1.615 (+18)

36. Jaume Munar (ESP) 1.395 (+6)

43. Sebastián Báez (ARG) 1.155

49. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.053 (+1)

58. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 930 (+2)

68. Francisco Comesaña (ARG) 880 (-4)

82. Alejandro Tabilo (CHI) 746 (-7)

86. Mariano Navone (ARG) 735 (-1)

88. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 718 (-2)

92. Pedro Martínez (ESP) 678 (-4)

96. Roberto Bautista (ESP) 670 (-9)

97. Pablo Carreño (ESP) 668

FUENTE: AFP