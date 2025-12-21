La fiesta del Caribe también estuvo en juego con la situación de Venezuela

Tiburones de La Guaira le da la Serie del Caribe a Venezuela luego de una sequía de 15 años

El comunicado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe a inicios de semana no sorprende, pero sí obliga a una lectura honesta del contexto. El deporte, por más que se intente aislarlo, nunca ha sido ajeno a la política, y menos cuando se trata de un evento de alcance regional como la Serie del Caribe . Pretender lo contrario es desconocer la historia y la realidad.

La crisis venezolana no es un invento ni una exageración mediática. Es un hecho palpable, con consecuencias económicas, sociales y también deportivas. En ese escenario, celebrar la Serie del Caribe en Venezuela en 2026 corre el riesgo de convertirse en una vitrina propagandística para el régimen de Nicolás Maduro, un intento de proyectar normalidad donde claramente no la hay. No sería la primera vez que un evento deportivo se utilice para maquillar una realidad incómoda. Ni tampoco la primera vez que se haya tenido que mover la sede a último minuto, pasó justamente en 2018 y 2019 en Venezuela. La razón fue la misma, un caos sociopolítico causado por el dictador Nicolás Maduro y sus secuaces chavistas.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional puede tener razón al afirmar que cuenta con la capacidad organizativa para montar el torneo. Nadie pone en duda su experiencia ni el compromiso de su gente con el béisbol. Pero la discusión va más allá de estadios, hoteles o logística. Tiene que ver con garantías, percepción internacional y, sobre todo, con la responsabilidad institucional de proteger un evento que pertenece a toda la región, no a un solo país.

Desde 1982, la Serie del Caribe no se ha interrumpido. Ha sobrevivido a crisis económicas, conflictos políticos y transformaciones profundas del béisbol profesional. Mantener viva esa tradición debe ser prioridad. Por eso, pensar en sedes alternas no es una derrota, sino un acto de sensatez.

Así que México salió como salvadora al ser elegida como sede de la Serie del Caribe 2026. Con esta decisión, no habrá problema en que todos los participantes digan presente. Los representantes de República Dominicana, Puerto Rico y México se habían bajado de la edición que se esperaba realizar en Caracas.