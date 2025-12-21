domingo 21  de  diciembre 2025
Opinión

La fiesta del Caribe también estuvo en juego con la situación de Venezuela

El deporte, por más que se intente aislarlo, nunca ha sido ajeno a la política, y menos cuando se trata de un evento de alcance regional como la Serie del Caribe

Tiburones de La Guaira le da la Serie del Caribe a Venezuela luego de una sequía de 15 años&nbsp;

Tiburones de La Guaira le da la Serie del Caribe a Venezuela luego de una sequía de 15 años 

Confederación de prensa del Caribe
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

El comunicado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe a inicios de semana no sorprende, pero sí obliga a una lectura honesta del contexto. El deporte, por más que se intente aislarlo, nunca ha sido ajeno a la política, y menos cuando se trata de un evento de alcance regional como la Serie del Caribe. Pretender lo contrario es desconocer la historia y la realidad.

La crisis venezolana no es un invento ni una exageración mediática. Es un hecho palpable, con consecuencias económicas, sociales y también deportivas. En ese escenario, celebrar la Serie del Caribe en Venezuela en 2026 corre el riesgo de convertirse en una vitrina propagandística para el régimen de Nicolás Maduro, un intento de proyectar normalidad donde claramente no la hay. No sería la primera vez que un evento deportivo se utilice para maquillar una realidad incómoda. Ni tampoco la primera vez que se haya tenido que mover la sede a último minuto, pasó justamente en 2018 y 2019 en Venezuela. La razón fue la misma, un caos sociopolítico causado por el dictador Nicolás Maduro y sus secuaces chavistas.

Lee además
Aficionados de México posan para una fotografía antes del inicio de un encuentro de la Serie del Caribe, el 7 de febrero de 2025.
BÉISBOL

Designan a México como sede de la Serie del Caribe 2026 tras crisis Venezuela-EEUU
Los Leones del Escogido de la República Dominicana levantan el trofeo de campeones de la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, el 8 de febrero de 2025.
Béisbol

República Dominicana, Puerto Rico y México no van a la Serie del Caribe en Venezuela

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional puede tener razón al afirmar que cuenta con la capacidad organizativa para montar el torneo. Nadie pone en duda su experiencia ni el compromiso de su gente con el béisbol. Pero la discusión va más allá de estadios, hoteles o logística. Tiene que ver con garantías, percepción internacional y, sobre todo, con la responsabilidad institucional de proteger un evento que pertenece a toda la región, no a un solo país.

Desde 1982, la Serie del Caribe no se ha interrumpido. Ha sobrevivido a crisis económicas, conflictos políticos y transformaciones profundas del béisbol profesional. Mantener viva esa tradición debe ser prioridad. Por eso, pensar en sedes alternas no es una derrota, sino un acto de sensatez.

Así que México salió como salvadora al ser elegida como sede de la Serie del Caribe 2026. Con esta decisión, no habrá problema en que todos los participantes digan presente. Los representantes de República Dominicana, Puerto Rico y México se habían bajado de la edición que se esperaba realizar en Caracas.

Temas
Te puede interesar

Medias Blancas de Chicago fichan al japonés Munetaka Murakami con contrato millonario

Barcelona gana el polémico duelo que no se dio en Miami

Dodgers pagarán récord histórico de impuesto de lujo tras ganar la Serie Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

Puesta del solsticio de invierno
ASTRONOMÍA

El solsticio de invierno trae este domingo la noche más larga de 2025: ¿Por qué ocurre?

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
POLÍTICA

Marco Rubio califica a la dictadura de Cuba como "terrorista e incompetente"

Imagen de la obra Descanso de la huida a Egipto de Luisa Roldán.
ARTES VISUALES

Obras de Luisa Roldán llegan al Museo del Prado

Te puede interesar

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

Marcell Felipe y María Corina Machado.
ENTREVISTA

Marcel Felipe: "La defensa de la libertad es una causa sin fronteras"

José Conrado Rodríguez García, Sacerdote católico, intelectual agudo y una de las voces más incómodas para el poder en Cuba.
CUBA

Padre José Conrado: "El pueblo cubano vive agotado, pero no derrotado"