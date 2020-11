En su podcast, reveló que el boxeador le dejo una propina de $10,000 dólares en efectivo a una camarera luego de que este le preguntara que era lo que necesitaba para cambiar su vida.

“Él le preguntó: ‘Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías?’

“Ella dice ‘Me libraría de la deuda de la tarjeta de crédito’

“Y Floyd dice ‘No, no deuda. ¿Qué harías para mejorar realmente tu vida?

“Se puso muy avergonzada y dijo: ‘Bueno, es un poco vergonzoso, pero en realidad me haría una reducción de senos porque soy tan grande que me resulta difícil hacer cualquier tipo de trabajo cardiovascular y eso está afectando mi ejercicio. No puedo hacer ejercicio y por eso soy del tamaño que tengo ‘.

Floyd Mayweather Floyd Mayweather tiene el récord de más peleas ganadas (50), sin ser derrotado ni una vez AFP

“La cena estaba lista y él entra en una bolsa y saca una pila de $ 10,000 en efectivo y la pone debajo del sobre donde está la factura. Luego dice ‘vamos’.

“Voy ‘wow – ¡Floyd, eso es increíble! Deberíamos llamar a la prensa. Deberíamos hacerle saber a la gente que hiciste eso ‘.

“Él dice ‘No. No debes hacer eso nunca. Nadie puede saber nunca que hice eso. Eso es para que yo, tú y ella lo sepan. La gente va a querer verme pelear porque quieren verme perder porque no les agrado, así es como voy a ganar este dinero”.

Sin duda alguna una fascinante historia que nos muestra la otra cara de Mayweather.

