Además, la fecha límite para traspasar a jugadores es en menos de una semana, por lo que los equipos que quieran adquirir a jugadores para ayudarles en su objetivo de llegar a la postemporada tendrán que decidir en poco tiempo qué planes tienen para el mercado de traspasos.

Equipos decepcionantes

Angelinos

Los Angelinos fueron uno de los equipos más activos durante el invierno en la agencia libre y en el mercado de traspasos. Ficharon a Anthony Rendon por siete años y 245 millones de dólares, y a los abridores Julio Teheran y Dylan Bundy para mejorar a un equipo que tiene que aprovechar el lujo de tener a Mike Trout en sus filas.

Se esperaba que el equipo californiano peleara por meterse en los playoffs, pero por ahora, tras 32 partidos disputados -hasta este viernes-, el equipo tiene un récord de 10 ganados y 22 perdidos, lo que le sitúa a 7.5 juegos del segundo clasificado de la división, los Astros.

No parece que los Atléticos de Oakland y Houston vayan a bajar de rendimiento drásticamente, por lo que los Angelinos, si acaso se meten en la pelea por los playoffs, probablemente opten, como mucho, a un puesto de los dos que se clasifican como mejor equipo que no es ni primero ni segundo de la división, dos puestos que estarán peleados por muchos equipos. Por ahora, con el peor récord de la Liga Americana empatado con los Medias Rojas de Boston, se antoja difícil.

Mike Trout.jpg Trout está apenas a ocho imparables de alcanzar la cifra de los 1.000 imparables en las Grandes Ligas. @Angels

Medias Rojas

Los campeones de 2018 ya no son lo mismo. El equipo de Boston está actualmente último en su división. No solo eso, su récord de 10 ganados y 21 perdidos es el peor de la Liga Americana empatado con los Angelinos, y lleva seis derrotas en sus últimos diez partidos. El picheo tiene la segunda peor efectividad de Las Mayores, 5.89, y, además, ofensivamente, el equipo no está brillando como de costumbre.

Con los Tampa Bay Rays y los Yanquis al frente de la división, es difícil imaginar que Boston pueda recortar distancias —está a nueve juegos de Tampa, segundo clasificado—, y menos con el picheo del equipo.

Equipos sorpresa

Padres

Los Padres de San Diego no alcanzan la postemporada desde el 2006, pero si siguen su paso actual eso podría cambiar con la expansión de los playoffs.

Guiados por Fernando Tatis Jr., Manny Machado y una sólida ofensiva, San Diego está jugando un gran béisbol con marca de 19-14 en el Oeste de la Liga Nacional, y es sin duda el equipo sorpresa hasta el momento luego de una semana perfecta en siete encuentros.

Durante este período, conectaron cinco grand slams en seis encuentros, incluyendo cuatro en partidos consecutivos para convertirse en el primer equipo en la historia en hacerlo. La ofensiva ha engranado, al punto, que sus 163 carreras los colocan segundo en las Grandes Ligas detrás de los líderes de su división, los Dodgers.

Mientras, Tatis Jr. sigue demostrando que cuenta con el talento para ser uno de los peloteros más completos en la actualidad con un electrificante juego defensivo y un explosivo bate que ha producido 13 jonrones y 30 carreras impulsadas.

Fernando Tatis Jr El dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, celebra luego de conectar un cuadrangular en la segunda entrada del juego ante los Diamondbacks de Arizona, el domingo 9 de agosto de 2020, en San Diego. AP /Derrick Tuskan

Orioles

Los Orioles han empezado la temporada con 14 ganados y 16 perdidos, no les vale para situarse por delante de los Yanquis y Rays en la división, pero, aunque le quedan 32 partidos por disputar, Baltimore está actualmente en un puesto de playoff, algo impensable antes de la temporada. Cierto es que sería gracias a la ampliación del número de equipos que se clasifican a la postemporada que ha implementado la MLB para este 2020. Sin embargo, no deja de ser una sorpresa para un equipo que está en pleno proceso de rebuild.

Es el segundo equipo con mejor promedio de bateo de la Liga Americana, .260. El pitcheo no ha sido brillante —ni lo va ser, en principio— pero en una temporada tan corta que da lugar a sorpresas mayúsculas, ahora mismo, no es descabellado pensar que los Orioles puedan pelear por meterse en la postemporada. Han entrado en una mala dinámica de siete derrotas en sus últimos diez juegos, pero siguen en una posición positiva de cara al resto de temporada.

El comienzo de temporada de los Marlins tuvo como protagonista el brote de coronavirus en el equipo, por eso han jugado tan solo 26 partidos hasta el momento. Tienen 14 ganados y 12 perdidos, lo que le sitúa segundo en su división y, por tanto, se meterían en los playoffs si la temporada acabara en este momento.

Al igual que con los Orioles, es algo sorprendente, y también es poco probable que los Marlins se metan en los playoffs, pero con una temporada tan corta, puede haber más de un equipo sorpresa en los playoffs, quién sabe si ese equipo sorpresa puede ser el de Miami.

Es el segundo equipo con menos carreras anotadas —hay que tener en cuenta que ha jugado menos partidos que la mayoría de equipos—, solo por delante de los Cardenales que han jugado tan solo 22 partidos. Que los Marlins estén segundos en su división ya es una sorpresa, por muy pocos partidos que se hayan jugado.

Marlins 2.jpg El campocorto de los Marlins de Miami Miguel Rojas (izquierda) celebra con sus compañeros la victoria en el segundo juego de una doble cartelera contra los Mets de Nueva York, el 26 de agosto de 2020, en Nueva York. AP /John Minchillo

Rockies

Los Rockies son otro equipo del que no se esperaba mucho pero ha logrado resultados positivos esta temporada.

Con 16 ganados y 15 perdidos, se sitúan terceros en la Division Oeste de la Liga Nacional, peleando por uno de los dos puestos como mejor equipo que no sea ni primero ni segundo que clasifica a los playoffs.

La ofensiva tiene el quinto mejor promedio de todas las Grandes Ligas, .260, y es el quinto equipo con más carreras anotadas de la Liga Nacional. Además, el punto débil de los Rockies normalmente, el picheo, también ha sido una faceta relativamente estable ya que tiene una efectividad de 4.66, la novena mejor efectividad de su liga.

Jugadores decepción

Las estadísticas individuales pueden cambiar drásticamente en muy pocos partidos teniendo en cuenta que se ha jugado muy poco para lo que es el béisbol.

El problema es que si un jugador tiene 40 partidos malos esta temporada, tan solo tiene 20 para recuperarse, lo cual es muy poco. Los jugadores que se nombran a continuación pueden pasar de estar teniendo una temporada mala a buena en tan solo unos días, pero cada vez les queda menos tiempo para darle la vuelta a la situación.

Andrew Benintendi

El jardínero de los Medias Rojas tan solo ha tenido 39 turnos al bate hasta ser colocado en la lista de lesionados.

No son muchos turnos para poder juzgar a un jugador, pero tan solo bateó cuatro hits y empujó una carrera. Además, se ponchó 17 veces en las pocas oportunidades que tuvo hasta la lesión.

Un comienzo de temporada pésimo de Benintendi que refleja el mal momento que atraviesan el conjunto de Boston. Tras el traspaso de Mookie Betts a los Dodgers en el pasado invierno, Los Medias Rojas esperaban y necesitaban que el jardinero de 26 años diese un paso al frente después de tener años buenos en Grandes Ligas.

José Altuve

Un promedio de bateo de .206 y un OPS de .593 tras 30 partidos disputados por el segunda base no son propios de un jugador como Altuve. El venezolano, tras 126 turnos al bate, ha conectado tres jonrones y empujado 12 carreras.

Si hay un jugador que le puede dar la vuelta rápidamente a una mala racha ese es Altuve, pero hay que recordar que aunque parezca que la temporada acaba de comenzar, lo cual es cierto, también es verdad que los equipos están cerca de llegar a la mitad de la campaña. De momento, para lo que es Altuve, su temporada ha sido una decepción.

José Altuve El venezolano José Altuve, de los Astros de Houston, se dirige a la inicial tras ser golpeado por un lanzamiento durante el encuentro de pretemporada ante los Tigres de Detroit, el lunes 24 de febrero de 2020, en Lakeland, Florida. AP/Frank Franklin II

Javier Báez

La temporada del campocorto de los Cachorros de Chicago es un caso similar al de Altuve. El puertorriqueño está teniendo una mala temporada. Un promedio de .221, con 14 empujadas, cinco jonrones y un OPS de .669 tampoco son propios de un jugador dos veces All-Star como Báez.

Como Altuve, el puertorriqueño le puede dar la vuelta a su temporada con una buena racha, pero su temporada 2020, atípica para todos, está siendo una decepción para unos Cubs que han empezado muy bien la temporada con 18 ganados y 12 perdidos.

José Berríos

Tras una muy buena temporada en 2019, Berríos no ha empezado con buen pie la temporada 2020. Tras siete aperturas, tiene una efectividad de 4.75 en 36 entradas lanzadas. Su última apertura dejó buenas sensaciones de cara a lo que resta de temporada lanzando seis entradas en blanco.

Los Twins, actualmente segundos en la división central de la Liga Americana, necesitan que el abridor puertorriqueño empiece a lanzar como ha hecho en años anteriores siendo uno de los abridores más fiables de los últimos años en cuanto a durabilidad y nivel en la Liga Americana.

ESCUCHA los mejores shows de deportes a través de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Jugadores sorpresa

Anthony Santander

El jardinero de los Orioles de 25 años ya dio señales en 2019 de su potencial en las Grandes Ligas. Sin embargo, su comienzo de temporada ha sido soberbio y ha confirmado esas señales positivas que dio la temporada pasada.

Ha bateado 10 jonrones, es el segundo jugador de la Liga Americana en carreras remolcadas con 28 y tiene un OPS de .959. Es el jugador que está liderando la ofensiva de unos Orioles que han sorprendido en este 2020 hasta el momento.

Mike Yastrzemski

Otro jugador que dejó buenas sensaciones la temporada pasada y que en 2020 está confirmando su buen nivel es el jardinero de los Gigantes, Mike Yastrzemski. Esta es solo su segunda temporada en Grandes Ligas, con 29 años, pero parece que lleva toda la vida. Su promedio de .289 con siete jonrones, 23 empujadas y un OPS 1.002 dejan claro que el jardínero está siendo una de las sorpresas de la temporada.

Randy Dobnak

Dobnak, de 25 años, está teniendo una temporada brillante con los Mellizos de Minnesota. Tras seis aperturas, ha ganado cinco partidos con una efectividad de 1.78 en 30.1 entradas lanzadas, en las que ha permitido tan solo 24 hits.

Este jugador, que se dedicaba a ser conductor de Uber cuando jugaba en las ligas menores hace tan solo menos de dos años, está sorprendiendo con su nivel desde que llegó a las Grandes Ligas, donde tiene una efectividad de por vida de 1.69 en 58.2 entradas repartidas en 14 partidos.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes