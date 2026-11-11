miércoles 11  de  noviembre 2026
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Lewis Hamilton visita la frontera entre Egipto y Gaza

Un video difundido por las autoridades egipcias muestra al piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, conversando con trabajadores humanitarios

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (centro), durante su visita a la frontera entre Egipto y Gaza, el 10 de noviembre de 2026.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (centro), durante su visita a la frontera entre Egipto y Gaza, el 10 de noviembre de 2026.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

EL CAIRO.- El campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, acudió el martes al puesto fronterizo egipcio de Rafah y se reunió con trabajadores humanitarios que operan en la Franja de Gaza, devastada por la guerra, según un comunicado del gobierno egipcio.

Un video difundido por las autoridades egipcias muestra al piloto británico, siete veces campeón del mundo, conversando con trabajadores humanitarios e informándose sobre el envío de ayuda a Gaza. Esta semana, la zona soportó fuertes lluvias que arrasaron con decenas de miles de tiendas de campaña y causaron la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños.

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"El gobernador del Norte del Sinaí, Khaled Megawer, acompañó a Hamilton durante una visita al paso fronterizo terrestre de Rafah para mostrarle los esfuerzos desplegados por Egipto para apoyar a nuestros hermanos palestinos de la Franja de Gaza", indica el comunicado difundido por las autoridades.

En virtud de un acuerdo de tregua firmado el año pasado entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, al menos 600 camiones de ayuda deberían entrar cada día en Gaza, donde más de dos millones de palestinos se enfrentan a una grave crisis humanitaria.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, posa para un retrato antes del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el Albert Park de Melbourne, el 5 de marzo de 2026.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, posa para un retrato antes del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el Albert Park de Melbourne, el 5 de marzo de 2026.

Los trabajadores humanitarios afirman que solo una ínfima parte de esa ayuda consigue franquear las barreras de las autoridades israelíes, que controlan todos los puntos de entrada al territorio.

Esta semana, el Consejo de la Paz —encargado de aplicar el acuerdo de tregua— declaró que Israel debe "actuar de inmediato" para permitir el envío de ayuda invernal vital, teniendo en cuenta las inundaciones mortales y la llegada del invierno.

La ofensiva militar israelí lanzada en Gaza tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 ha desplazado prácticamente a toda la población gazatí y ha causado más de 74.600 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Con luz verde para correr en Catar y Abu Dabi

Todos los indicadores están en verde para terminar la temporada de Fórmula 1 según lo previsto con los Grandes Premios de Catar y Abu Dabi, pese a los conflictos en Oriente Medio, aseguraron este martes la organización de la competición y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos y sus consecuencias militares en los países del Golfo desde febrero han trastocado las competiciones de deportes de motor en la región.

Por lo tanto, una fuerte incertidumbre rodeaba desde hace varios meses las dos últimas carreras de la temporada de la máxima categoría del automovilismo.

La FIA y los organizadores locales sostenían un pulso, ya que nadie quería asumir la responsabilidad de cancelar unilateralmente un Gran Premio, con el riesgo de perder decenas de millones de dólares.

"Estamos perfectamente preparados y decididos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales, así como una conclusión espectacular al Campeonato del Mundo de Fórmula 1", afirmó el presidente de la FIA, el emiratí Mohammed Ben Sulayem, en su cuenta de Instagram.

FUENTE: AFP

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