Lionel Messi desde el pitazo inicial de Argentina contra Venezuela

“Leo está bien, ha jugado varios partidos antes de venir con nosotros y es lo que necesitaba: sumar minutos", dijo el estratega el martes en rueda de prensa en Miami, donde la Albiceleste se entrena antes de viajar a Maturín, sede del duelo ante la Vinotino.

El argentino Lionel Messi durante un partido de semifinales de la Copa América contra Canadá en East Rutherford, Nueva Jersey, el 9 de julio de 2024.

Messi, de 37 años, se había ausentado del equipo campeón del mundo en la pasada doble fecha de eliminatorias por una lesión en los ligamentos de un tobillo que sufrió en julio, durante la final de la Copa América.

"Antes de la anterior convocatoria habíamos hablado y la decisión era que no venga porque precisaba jugar. Ahora está en condiciones, está bien. Será parte del equipo”, reveló Scaloni.

A diferencia de Messi, Scaloni no pudo asegurar la presencia de Mac Allister ante Venezuela porque está entre algodones debido a una molestia en el aductor.

“Hoy está difícil que pueda llegar, sobre todo por el tema del cuidado. Creo que lo tenemos que cuidar porque viene con mucha carga de partidos", explicó Scaloni sobre el mediocampista del Liverpool inglés.

Scaloni abundó sobre la suspensión que recibió Martínez por su conducta en los últimos compromisos de Argentina: gestos obscenos durante los festejos por la conquista de la Copa América tras vencer a Colombia y la agresión a un camarógrafo una vez consumada la derrota ante esa misma selección en las eliminatorias.

“Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción —en mi caso no estoy de acuerdo con la sanción—, lógicamente son cosas que como entrenador no me gusta perder a jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso”, reflexionó. "Si un jugador es amonestado o expulsado, que valga la pena, que sea por algo del partido en sí”.

“Esperemos que no vuelva a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener a 'Dibu”, remarcó el técnico.

Scaloni no confirmó quién reemplazará al guardameta del Aston Villa inglés ante Venezuela y el próximo martes contra Bolivia.

“Sabemos que al que le toque jugar...hará lo mejor y tiene el nivel para estar. Son arqueros de nivel de selección”, indicó en referencia a los convocados Gerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez.

FUENTE: AP