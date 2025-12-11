jueves 11  de  diciembre 2025
Manchester United dice que los resultados financieros muestran una "transformación" del club

El informe financiero del Manchester United indicó que el club continúa "observando el impacto de los programas de reducción de costos operativos"

Jugadores del Manchester United celebran tras un gol en un partido de la Premier League, el 8 de diciembre de 2025.

DARREN STAPLES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El director ejecutivo del Manchester United, Omar Berrada, afirmó que los más recientes resultados financieros publicados este jueves por el equipo muestran "un fuerte progreso" en la "transformación del club".

Los "Diablos Rojos" registraron un beneficio operativo de 13 millones de libras (17,4 millones de dólares, 14,8 millones de euros) en los tres meses anteriores hasta el 30 de septiembre, frente a una pérdida de 6,9 millones de libras en el mismo período de 2024.

Los ingresos totales del cuadro inglés en el primer trimestre fiscal de 2026 cayeron 2%, hasta 140,3 millones de libras (160,3 millones de euros, 188,4 millones de dólares).

La razón de la caída tiene que ver con la ausencia de competición europea para el equipo masculino, que marcha sexto en la Premier League bajo la dirección del portugués Rúben Amorim.

El conjunto femenino, dirigido por Marc Skinner, es tercero en la primera categoría de la liga inglesa y compite en la Liga de Campeones de Europa.

"Estos sólidos resultados financieros reflejan la resiliencia de Manchester United mientras avanzamos con fuerza en la transformación del club", dijo Berrada.

"Las decisiones difíciles que hemos tomado en el último año han dado como resultado una base de costos sosteniblemente más baja y una organización más ágil y eficaz, preparada para impulsar al club hacia un mejor desempeño deportivo y comercial a largo plazo", añadió.

Polémica por despidos

El informe financiero indicó que el club continúa "observando el impacto de los programas de reducción de costos operativos y de personal implementados durante el año anterior".

El copropietario Jim Ratcliffe supervisó medidas de recorte de gastos de gran alcance, y a menudo impopulares, que incluyeron despidos generalizados.

El comunicado señaló que los "gastos por prestaciones a empleados" del trimestre fueron de 73,6 millones de libras, una disminución de 6,6 millones, principalmente debido al impacto de los recortes de personal.

El United afirma que sigue encaminado a registrar ingresos de entre 640 y 660 millones de libras en el ejercicio fiscal de 2026.

El Manchester United es uno de los equipos de mayor jerarquía en la Premier, aunque lleva años en una crisis deportiva.

FUENTE: Con información de AFP

