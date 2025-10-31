Mbappé recibe su Bota de Oro: "Quiero volver a ganarla el año que viene"

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.

MADRID.- El atacante francés del Real Madrid , Kylian Mbappé , recibió este viernes el trofeo de su primera Bota de Oro europea, que recompensa al máximo goleador de la pasada temporada en las ligas europeas, y deseó poder repetir el galardón en la actual.

"Este premio significa mucho para mí. Estoy muy feliz y quiero seguir haciendo historia. Fueron 31 goles (en la temporada 2024-2025 de LaLiga española) y este año he empezado muy bien, así que quiero volver a ganarla el año que viene", dijo Mbappé en una breve intervención durante la ceremonia de entrega en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Mbappé fue el máximo anotador de la pasada liga española con esas 31 dianas, cuatro de ventaja sobre el segundo, el polaco Robert Lewandowski (FC Barcelona).

Según el baremo de puntos de la Bota de Oro, que se establece según la categoría que se concede a cada campeonato nacional europeo, Mbappé sumó 62 puntos y lideró la clasificación por delante del sueco Viktor Gyökeres (58,5 puntos, entonces en el Sporting de Lisboa y ahora en el Arsenal) y del egipcio Mohamed Salah (58, Liverpool).

Autor del mejor inicio de temporada de su carrera (11 goles después de 10 jornadas de LaLiga española), Mbappé afirmó estar "muy feliz" y deseó "poder seguir haciendo historia" con el Real Madrid.

El presidente del club, Florentino Pérez, felicitó a Mbappé por este premio.

"Es fruto de tu trabajo. Yo, como presidente del Real Madrid, estoy muy orgulloso de que un jugador como tú esté en nuestro equipo. Representas a la perfección los valores de este club. Este día lo vas a recordar siempre", dijo.

Mbappé es el tercer jugador merengue en lograr este galardón, después del mexicano Hugo Sánchez (1989-1990) y de Cristiano Ronaldo (2010-2011, 2013-2014, 2014-2015).

El último jugador francés que había conseguido este premio fue Thierry Henry, que lo obtuvo en 2004 y 2005, cuando jugaba en el Arsenal.

Suspenden a 149 árbitros en Turquía

El Consejo de Disciplina de la Federación Turca de Fútbol (TFF) suspendió este viernes a 149 árbitros, a los que acusa de haber apostado sobre partidos, algo que tienen estrictamente prohibido.

Las suspensiones dictadas van desde los ocho a los doce meses, detalló la TFF, que precisó en su comunicado que hay investigaciones en curso que afectan a otros tres árbitros.

La TFF estudió el caso de 571 árbitros de las ligas profesionales de fútbol de Turquía y el lunes reveló que 371 de ellos tenían cuentas personales en webs de apuestas deportivas y que 152 de ellos las utilizaban de manera activa.

FUENTE: AFP