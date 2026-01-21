Mets adquieren a cubano Robert en cambio por el hermano menor de Ronald Acuña Jr.

El cubano Luis Robert Jr., en ese momento de los Medias Blancas de Chicago, durante un compromiso ante los Tigres de Detroit, el 12 de agosto de 2025.

Los Mets de Nueva York tiraron del gatillo en una transacción que les permitió completar su grupo de jardineros rumbo a la temporada 2026 de las Grandes Ligas , luego de adquirir al cubano Luis Robert Jr. proveniente de los Medias Blancas de Chicago este miércoles.

Robert Jr., de 28 años de edad, llegó al conjunto de Queens en un canje que llevó a la "Ciudad de los Vientos" al infielder venezolano Luisángel Acuña , hermano menor del estelar patrullero de los Bravos de Atlanta , Ronald Acuña Jr. , y al lanzador Truman Pauley .

El antillano, que realizó su estreno en las mayores con los patiblancos en 2020, ha estado envuelto en rumores de canje desde los alrededores de la fecha límite de cambios de 2024; de hecho, hubo momentos durante la primavera de 2025 en los que Robert Jr. no parecía estar seguro de que formaría parte de los Medias Blancas para el inicio de la contienda de ese año.

Ahora, el oriundo de Ciego de Ávila encontró nueva casa en los Mets, que tuvieron serios problemas para estabilizar su jardín central en la campaña anterior. Jugadores como Harrison Bader, Tyrone Taylor, José Siri, Cedric Mullins y otros recibieron audiciones en la posición, pero el mánager venezolano Carlos Mendoza espera haber conseguido a su guardabosques central titular con la llegada de Robert Jr.

El All-Star en 2023 ganará 20 millones de dólares este año, luego de que Chicago ejerciera su opción en el contrato. De igual forma, Robert Jr. tiene otros $20 millones en otra opción del club para 2027, aunque la misma viene con una cláusula que le permitiría al equipo rechazarla si le paga al jugador $2 millones.

Nueva oportunidad para Acuña

Por su parte, los Medias Blancas se hicieron de los servicios de Acuña, quien previamente fuera un gran prospecto de los Mets y los Rangers. En 109 juegos disputados en la MLB, el nativo de La Sabana ha cosechado una línea ofensiva de .248/.299/.341, con tres jonrones y 16 bases robadas.

Pauley, a su vez, es un prospecto de 22 años de edad que fue seleccionado en la duodécima ronda del Draft de la MLB el año pasado. El derecho permitió una carrera con tres ponches y cuatro boletos en 4.1 entradas de labor en su debut profesional con la sucursal clase A St. Lucie.