Tal y como lo hiciera en julio pasado, cuando en un video compartido con sus fans apareció fumando un cigarrillo elaborado con el psicotrópico donde mostraba el contrato de la pelea ante Roy Jones Jr., el gladiador nacido en Brooklyn, New York, una vez que concluyó su pelea de exhibición reconoció haber consumido cannabis antes de subir al ring.

“No puedo dejar de fumar, he fumado durante mis peleas y tengo que hacerlo, lo siento. Soy un fumador. Fumo diario y nunca he dejado de hacerlo. Es lo que soy. No tiene efecto en mí desde un punto de vista negativo. Es lo que hago, cómo soy y cómo me moriré. No hay más explicación, no hay principio ni final”, señaló en conferencia de prensa.

Luego de que se decretará un empate entre Tyson y Roy Jones Jr. se desconocen los pasos que habrá de seguir “Iron” Mike en el boxeo.

20127630452434.jpg AP 2020 Mike Tyson tratará de mostrar una imagen diferente a la que dejó en su última aparición ante un casi desconocido Kevin McBride, después de ser el gran dominador de la categoría reina de los pesos pesados. AP

