Naomi Osaka se retira del Abierto de Australia

Naomi Osaka, de Japón, devuelve un tiro contra Yuliia Starodubtseva, de Ucrania, durante su partido del primer día del Abierto de Miami en el Hard Rock Stadium el 18 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Los organizadores del Abierto de Australia oficializaron este sábado la baja de la japonesa Naomi Osaka (17º del mundo) antes de su partido de tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis (168º), debido a una "lesión abdominal".

"Tuve que tomar la difícil decisión de causar baja para ocuparme de algo en mi cuerpo que reclama atención desde el final de mi último partido", había escrito instantáneamente antes en Instagram la dos veces campeona en Melbourne (2019 y 2021), sin detallar la naturaleza del problema.

Baloncesto Extender o no a Tyler Herro: el dilema actual del Heat de Miami

"Dejarlo así me rompe el corazón pero no puedo arriesgarme a que se agrave (la lesión) así que no puedo regresar a la pista", añadió la antigua N.1 del mundo.

"Se trata de una lesión que ya he tenido varias veces en el pasado", detalló la nipona en una corta entrevista difundida por la organización del torneo.

"Disputé mi último partido con este dolor (...) y me decía que si tomaba un poco de descanso antes de mi partido de hoy sería capaz de gestionarlo. Pero al calentar empeoró considerablemente", lamentó Osaka.

Al dar a luz a su primer hijo en 2023 antes de regresar al circuito a comienzos de 2024, "mi cuerpo cambió mucho", insistió la nipona. "Así que tengo que ser especialmente prudente" con las lesiones abdominales, añadió.

Luego de haber derrotado a la croata Antonia Ruzic (65ª) en primera ronda en tres sets y 2 horas 22 minutos, precisó de más de dos horas para deshacerse de la rumana Sorana Cirstea (41ª) al término de un partido en el que solicitó un tiempo muerto médico.

De esta forma, Inglis se enfrentará el lunes a la polaca Iga Swiatek (2ª) en octavos de final.

FUENTE: AFP