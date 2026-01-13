Nolan Arenado es traspasado a los Cascabeles de Arizona tras aceptar salir de los Cardenales de San Luis

Nolan Arenado, de los Cardenales de San Luis, batea un jonrón de dos carreras en el duelo del sábado 8 de abril de 2023, ante los Cerveceros de Milwaukee

Los Cardenales de San Luis y los Cascabeles de Arizona sacudieron el mercado de la MLB este martes al concretar el traspaso del estelar antesalista Nolan Arenado , quien fue enviado a Arizona junto con consideraciones económicas a cambio del lanzador derecho Jack Martinez.

Arenado, ocho veces All-Star y diez veces ganador del Guante de Oro, tuvo que renunciar a su cláusula de no cambio para que la operación pudiera completarse. El antesalista había bloqueado un traspaso a los Astros de Houston en diciembre de 2024, pero en esta ocasión aceptó el movimiento para continuar su carrera en el desierto de Arizona.

Cambio de rumbo para San Luis

Los Cardenales intentaron mover a Arenado antes de la temporada 2025 como parte de un proceso de reestructuración, especialmente tras la caída ofensiva del veterano. Aunque sigue siendo uno de los mejores defensores en la tercera base de toda la liga, su rendimiento con el bate ha bajado de forma notable.

En la temporada 2025, Arenado registró un OPS de .666, el más bajo de su carrera, reflejando una disminución significativa en su impacto ofensivo, algo que influyó directamente en la decisión de San Luis de buscar un canje.

Arizona apuesta por su experiencia

Para los Cascabeles, la llegada de Arenado representa una mejora defensiva inmediata en la esquina caliente y un refuerzo de liderazgo para un equipo que busca competir en la Liga Nacional. Aunque su producción ofensiva ha disminuido, su guante sigue siendo de élite y puede marcar la diferencia en partidos cerrados.

Por su parte, Jack Martinez llega a los Cardenales como una apuesta de futuro en el montículo, en una operación que también libera parte del salario de Arenado para San Luis.

El movimiento marca el final de una era en los Cardenales de San Luis y abre un nuevo capítulo en la carrera de uno de los antesalistas más destacados de su generación.