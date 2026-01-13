martes 13  de  enero 2026
Béisbol

Nolan Arenado es traspasado a los Cascabeles de Arizona tras aceptar salir de los Cardenales de San Luis

Los Cardenales de San Luis traspasaron a Nolan Arenado a los Cascabeles de Arizona a cambio del lanzador Jack Martinez y dinero, en uno de los movimientos más sorpresivos de la MLB

Nolan Arenado, de los Cardenales de San Luis, batea un jonrón de dos carreras en el duelo del sábado 8 de abril de 2023, ante los Cerveceros de Milwaukee

Nolan Arenado, de los Cardenales de San Luis, batea un jonrón de dos carreras en el duelo del sábado 8 de abril de 2023, ante los Cerveceros de Milwaukee

AP /Morry Gash
Por Pedro Felipe Hernández

Los Cardenales de San Luis y los Cascabeles de Arizona sacudieron el mercado de la MLB este martes al concretar el traspaso del estelar antesalista Nolan Arenado, quien fue enviado a Arizona junto con consideraciones económicas a cambio del lanzador derecho Jack Martinez.

Arenado, ocho veces All-Star y diez veces ganador del Guante de Oro, tuvo que renunciar a su cláusula de no cambio para que la operación pudiera completarse. El antesalista había bloqueado un traspaso a los Astros de Houston en diciembre de 2024, pero en esta ocasión aceptó el movimiento para continuar su carrera en el desierto de Arizona.

Lee además
El atacante del Inter Miami, Lionel Messi, celebra después de anotar un gol en un partido del Mundial de Clubes, el 19 de junio de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami cerró el 2025 en el quinto puesto de ventas de camisetas en el mundo
El coordinador defensivo de los Lions de Detroit, Kelvin Sheppard, durante un partido ante los Packers de Green Bay, el 27 de noviembre de 2025.
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins solicitan entrevista con coordinador defensivo de los Lions

Cambio de rumbo para San Luis

Los Cardenales intentaron mover a Arenado antes de la temporada 2025 como parte de un proceso de reestructuración, especialmente tras la caída ofensiva del veterano. Aunque sigue siendo uno de los mejores defensores en la tercera base de toda la liga, su rendimiento con el bate ha bajado de forma notable.

En la temporada 2025, Arenado registró un OPS de .666, el más bajo de su carrera, reflejando una disminución significativa en su impacto ofensivo, algo que influyó directamente en la decisión de San Luis de buscar un canje.

Arizona apuesta por su experiencia

Para los Cascabeles, la llegada de Arenado representa una mejora defensiva inmediata en la esquina caliente y un refuerzo de liderazgo para un equipo que busca competir en la Liga Nacional. Aunque su producción ofensiva ha disminuido, su guante sigue siendo de élite y puede marcar la diferencia en partidos cerrados.

Por su parte, Jack Martinez llega a los Cardenales como una apuesta de futuro en el montículo, en una operación que también libera parte del salario de Arenado para San Luis.

El movimiento marca el final de una era en los Cardenales de San Luis y abre un nuevo capítulo en la carrera de uno de los antesalistas más destacados de su generación.

Temas
Te puede interesar

Barcelona oficializa el arribo del portugués Joao Cancelo

Marlins de Miami explican por qué fue buena idea salir de Edward Cabrera

Corte Suprema de EEUU revisa el veto a deportistas transgénero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Te puede interesar

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EFICIENCIA

Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911