viernes 25  de  septiembre 2026
Fórmula 1

Russell conquista la pole en Bakú y Antonelli saldrá desde la decimosexta plaza

George Russell logra la pole en el GP de Azerbaiyán de F1. Leclerc saldrá segundo, Sainz noveno y Antonelli partirá desde la decimosexta posición.

El piloto británico de Mercedes, George Russell, asiste a la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula Uno de Azerbaiyán en el Circuito de la Ciudad de Bakú en Bakú el 25 de septiembre de 2026.

El piloto británico de Mercedes, George Russell, asiste a la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula Uno de Azerbaiyán en el Circuito de la Ciudad de Bakú en Bakú el 25 de septiembre de 2026.

Igor Ivanko / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

George Russell (Mercedes) partirá desde la primera posición este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, después de dominar la sesión de clasificación disputada en el circuito urbano de Bakú.

El piloto británico, segundo en el campeonato, consiguió su duodécima pole en la Fórmula 1 y la quinta de la temporada. Russell marcó un tiempo de 1:42.526 en la Q3, superando por 837 milésimas al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que completará la primera fila.

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Oscar Piastri (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) ocuparán la segunda fila, mientras que Lando Norris (McLaren), vigente campeón, y Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón mundial, saldrán desde la tercera.

Pierre Gasly (Alpine) será séptimo y Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, partirá octavo. El español Carlos Sainz (Williams) arrancará noveno, aunque está pendiente de una investigación por una posible irregularidad durante un periodo con bandera amarilla. A su lado estará el argentino Franco Colapinto (Alpine), décimo.

La gran sorpresa fue la eliminación de Andrea Kimi Antonelli. El italiano, líder del campeonato con 81 puntos de ventaja sobre Russell, sufrió daños en la suspensión delantera izquierda durante la Q1 y no pudo participar en la Q2, por lo que comenzará la carrera desde la decimosexta posición.

El Gran Premio de Azerbaiyán está programado a 51 vueltas sobre los 6,003 kilómetros del trazado de Bakú, para completar una distancia total de 306 kilómetros. La carrera comenzará este sábado a las 13:00 horas, hora peninsular española.

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