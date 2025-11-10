lunes 10  de  noviembre 2025
MOTORES

Patrón de Ferrari insta a sus pilotos a "centrarse en su pilotaje y hablar menos"

John Elkann, presidente de la escudería Ferrari de la Fórmula 1, regañó a sus pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras el Gran Premio de Brasil

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, saluda a los aficionados después de probar el nuevo Ferrari SF-25 durante las pruebas en el circuito de Fiorano, el 19 de febrero de 2025, en Fiorano Modenese, cerca de Maranello.&nbsp;

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, saluda a los aficionados después de probar el nuevo Ferrari SF-25 durante las pruebas en el circuito de Fiorano, el 19 de febrero de 2025, en Fiorano Modenese, cerca de Maranello. 

AFP / Federico SCOPPA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- El presidente de Ferrari, John Elkann, instó este lunes a sus pilotos de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, a "centrarse en su pilotaje y hablar menos" tras el catastrófico Gran Premio de Brasil protagonizado por la Scuderia el fin de semana.

"Es realmente importante que nuestros pilotos se concentren en su pilotaje y hablen menos", declaró Elkann, citado por la agencia AGI con motivo de la firma de un convenio entre el grupo Stellantis y los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Lee además
Inicio del Gran Premio de Madrid ubicado en el recinto ferial ifema, donde se albergará el nuevo circuito de la Fórmula 1
Fútbol

Importante equipo de Madrid se apodera del Gran Premio de España en la Fórmula 1
El piloto brasileño de Kick Sauber, Gabriel Bortoleto, habla durante una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 16 de octubre de 2025. El surgimiento de Gabriel Bortoleto, quien correrá en casa el 8 y 9 de noviembre de 2025 en el Gran Premio de Brasil, y del argentino Franco Colapinto ha dado un nuevo impulso a Latinoamérica en la Fórmula 1.
Fórmula 1

Felipe Massa se rinde a los pies de un nuevo piloto brasileño: “Es el mejor novato de la Fórmula 1”

"Aún quedan carreras importantes, no es imposible lograr el segundo lugar (en la clasificación de constructores). Esta es la lección importante que también viene de Baréin (donde Ferrari se convirtió en campeón mundial de resistencia), es la demostración de que cuando Ferrari es un equipo, ganamos", continuó.

"Necesitamos pilotos que no piensen en sí mismos, sino que piensen en Ferrari", añadió Elkann, quien preside el holding Exor, así como Stellantis y Ferrari.

Charles Leclerc (5)
El piloto Charles Leclerc, de Ferrari, compite durante una sesión de calificación previa al Gran Premio de Hungría, el 2 de agosto de 2025.

El piloto Charles Leclerc, de Ferrari, compite durante una sesión de calificación previa al Gran Premio de Hungría, el 2 de agosto de 2025.

Al término del GP de Brasil, en el que Hamilton y Leclerc tuvieron que abandonar, la Scuderia retrocedió del segundo al cuarto lugar en la clasificación de constructores.

Hamilton describió su fin de semana y, más ampliamente, su primera temporada en Ferrari como "una pesadilla".

"Llevo viviendo (esta pesadilla) desde hace ya un tiempo, con un vaivén entre vivir el sueño de conducir para este increíble equipo y unos resultados calamitosos".

Elkann, quien también preside Juventus, se refirió, asimismo, al complicado momento del club más laureado del fútbol italiano, que recientemente despidió a su entrenador Igor Tudor y lo reemplazó con Luciano Spalletti.

"Es importante que Juventus gane y, ciertamente, un entrenador de la experiencia de Spalletti puede hacer ganar a la Juve, como esperan legítimamente todos los tifosi", declaró.

"El peor día de mi vida"

El local Gabriel Bortoleto, de Sauber, consideró que vivió este domingo su "peor día", con su prematuro abandono en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, ganado por el líder del Campeonato Mundial de pilotos, el británico Lando Norris.

Primer brasileño que corría esta carrera en Interlagos desde Felipe Massa en 2017, Bortoleto tuvo que abandonar apenas en la primera vuelta, al chocar después de un toque en una curva con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

"Es difícil, porque estaba en casa, en mi país, frente a mi familia. Seguro que es el peor día de mi vida, siendo bien sincero", declaró el novato de 21 años a periodistas.

"Es parte del aprendizaje (...). Voy a continuar trabajando y, si Dios quiere, la próxima vez va a ser mejor", manifestó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lando Norris logra la Pole en el Gran Premio de Brasil

Norris amplía su ventaja en la cima tras ganar un accidentado esprint en Brasil

Verstappen ya no cree posible ganar el título de la Fórmula 1

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

Te puede interesar

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ESCáNDALO

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021