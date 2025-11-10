Patrón de Ferrari insta a sus pilotos a "centrarse en su pilotaje y hablar menos"

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, saluda a los aficionados después de probar el nuevo Ferrari SF-25 durante las pruebas en el circuito de Fiorano, el 19 de febrero de 2025, en Fiorano Modenese, cerca de Maranello.

ROMA.- El presidente de Ferrari , John Elkann , instó este lunes a sus pilotos de Fórmula 1 , el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc , a "centrarse en su pilotaje y hablar menos" tras el catastrófico Gran Premio de Brasil protagonizado por la Scuderia el fin de semana.

"Es realmente importante que nuestros pilotos se concentren en su pilotaje y hablen menos", declaró Elkann, citado por la agencia AGI con motivo de la firma de un convenio entre el grupo Stellantis y los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

"Aún quedan carreras importantes, no es imposible lograr el segundo lugar (en la clasificación de constructores). Esta es la lección importante que también viene de Baréin (donde Ferrari se convirtió en campeón mundial de resistencia), es la demostración de que cuando Ferrari es un equipo, ganamos", continuó.

"Necesitamos pilotos que no piensen en sí mismos, sino que piensen en Ferrari", añadió Elkann, quien preside el holding Exor, así como Stellantis y Ferrari.

Charles Leclerc (5) El piloto Charles Leclerc, de Ferrari, compite durante una sesión de calificación previa al Gran Premio de Hungría, el 2 de agosto de 2025. ATTILA KISBENEDEK / AFP

Al término del GP de Brasil, en el que Hamilton y Leclerc tuvieron que abandonar, la Scuderia retrocedió del segundo al cuarto lugar en la clasificación de constructores.

Hamilton describió su fin de semana y, más ampliamente, su primera temporada en Ferrari como "una pesadilla".

"Llevo viviendo (esta pesadilla) desde hace ya un tiempo, con un vaivén entre vivir el sueño de conducir para este increíble equipo y unos resultados calamitosos".

Elkann, quien también preside Juventus, se refirió, asimismo, al complicado momento del club más laureado del fútbol italiano, que recientemente despidió a su entrenador Igor Tudor y lo reemplazó con Luciano Spalletti.

"Es importante que Juventus gane y, ciertamente, un entrenador de la experiencia de Spalletti puede hacer ganar a la Juve, como esperan legítimamente todos los tifosi", declaró.

"El peor día de mi vida"

El local Gabriel Bortoleto, de Sauber, consideró que vivió este domingo su "peor día", con su prematuro abandono en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, ganado por el líder del Campeonato Mundial de pilotos, el británico Lando Norris.

Primer brasileño que corría esta carrera en Interlagos desde Felipe Massa en 2017, Bortoleto tuvo que abandonar apenas en la primera vuelta, al chocar después de un toque en una curva con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

"Es difícil, porque estaba en casa, en mi país, frente a mi familia. Seguro que es el peor día de mi vida, siendo bien sincero", declaró el novato de 21 años a periodistas.

"Es parte del aprendizaje (...). Voy a continuar trabajando y, si Dios quiere, la próxima vez va a ser mejor", manifestó.

FUENTE: AFP