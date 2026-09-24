Piloto sudamericano asegura su continuidad en Audi para la próxima temporada

El piloto brasileño de Audi, Gabriel Bortoleto, conduce su monoplaza durante una sesión de pruebas en Monza, el 4 de septiembre de 2026.

BAKÚ.- El brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hülkenberg seguirán siendo los pilotos de la escudería Audi en el Mundial de Fórmula 1 de 2027 , confirmó este jueves en Bakú el director del equipo, el italiano Mattia Binotto.

Aunque existían pocas dudas sobre la continuidad de los dos pilotos, Audi no lo oficializó hasta este jueves, coincidiendo con el Gran Premio de Azerbaiyán.

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"No hemos tenido ninguna conversación sobre los pilotos para la próxima temporada. Nuestros pilotos están bajo contrato, sabíamos que no habría cambios", declaró Binotto.

Audi ocupa actualmente la octava posición de once en el campeonato de constructores con 17 puntos, solo cuatro menos que el equipo estadounidense Haas.

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Luego de que Bortoleto diera a Audi los dos primeros puntos de la escudería alemana en el primer Gran Premio de la temporada, en Australia, el equipo atravesó por una sequía de siete carreras sin entrar en la zona de puntos.

Pero viene experimentando una clara progresión desde principios de verano y ha colocado al menos a uno de sus monoplazas en el Top 10 en cinco de los últimos seis Grandes Premios.

Bortoleto, de 21 años, ha sumado 10 puntos, con dos octavos puestos consecutivos (en Silverstone y Spa-Francorchamps) como mejor resultado.

El veterano Hülkenberg, 39 años, tiene 7 puntos y ha sumado en tres de las últimas cuatro carreras.

En 2025, bajo los colores de Sauber, escudería suiza que Audi compró, Bortoleto, campeón de F2 en 2024, sumó 19 puntos en su primera temporada en F1, frente a los 51 de Hülkenberg.

Russell domina los ensayos libres

El británico George Russell firmó con su Mercedes el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán este jueves en el circuito urbano de Bakú.

Russell ya había sido el más rápido en los primeros ensayos libres de unas horas antes. Dominó la segunda sesión por delante de su compañero italiano Kimi Antonelli, líder de la general del Mundial, por 552 milésimas de segundo.

Estuvo también al frente del cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero, por 827 milésimas en estas pruebas de la decimoquinta de las veintitrés citas del Mundial de Fórmula 1.

Antonelli, de 20 años, afronta la carrera del fin de semana en Azerbaiyán con una enorme ventaja en la clasificación general, ya que cuenta con 81 puntos de margen sobre Russell, segundo y su principal perseguidor.

FUENTE: AFP