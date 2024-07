Real Madrid: día uno de la era Endrick

MADRID.- La justicia no fue benévola con Endrick. En las calles, a las 9:00 de la mañana, apenas se veían camisetas blancas llegar al Santiago Bernabéu. Mismo sitio y misma hora en la que una semana antes se caminaba con dificultad previo a la presentación de Kylian Mbappé.

La “competencia” no fue justa. Aquel día, un martes 16 de julio, fue muy distinto a este sábado de finales de mes. Quizás la gente no estaba aún de vacaciones como ahora o hacía mucho menos calor. Pero sobre todo es que Endrick no es Mbappé.