domingo 18  de  enero 2026
BÉISBOL

Revolución de jóvenes en Miami, pero con un pitcheo debilitado

La salida de Ryan Weathers rumbo a Nueva York marcó la segunda ocasión en las últimas dos semanas en que Miami intercambió a uno de sus abridores

El lanzador Ryan Weathers (derecha) fue canjeado por cuatro prospectos.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La revolución de la juventud está en marcha en el sur de la Florida. Por segunda vez en las últimas dos semanas, el alto mando de los Marlins de Miami tiró del gatillo en una transacción que involucró a uno de sus abridores establecidos.

Primero fue el dominicano Edward Cabrera, quien encontró nueva casa en los Cachorros de Chicago. Y este pasado martes le tocó el turno al norteamericano Ryan Weathers, que fue a parar a la "Gran Manzana", donde lucirá el uniforme de los Yanquis de Nueva York.

El canje con los oseznos tuvo como principal recompensa para los peces el arribo del prospecto Owen Caissie, un jardinero que ya realizó su estreno en las mayores en la contienda pasada y que está listo para impactar el día a día de los Marlins en 2026.

En el caso de la transacción por Weathers, sin embargo, resulta mucho más complejo pronosticar si Miami verá los frutos del movimiento en el futuro cercano.

El paquete de cuatro promesas que recibieron los Marlins, que incluye a tres jugadores que estaban en el ránking de los 30 mejores prospectos de los Yanquis, luce sólido, pero no deja de resultar una selección de piezas curiosa para una directiva que ha dicho que está preparada para competir en la venidera temporada.

Quizás la explicación radica en que no contaban con Weathers para su rotación abridora de 2026 y en su lugar el plan desde el comienzo era que uno o dos de sus prospectos del pitcheo asumiera protagonismo en el staff.

A primera vista, era fácil asumir que Miami esperaría hasta por lo menos mediados de abril para ascender a Robby Snelling y/o Thomas White al equipo grande, para así garantizar un año más de control en sus respectivos contratos. Incluso, muchos expertos no planean verlos en MLB hasta después de la fecha límite del "Super Two" en mayo.

No había apuros, pues salvo problemas físicos de último momento, los Marlins tenían una sólida rotación abridora.

Cambio en el panorama

¿Ahora? El panorama es un poco distinto. El mánager Clayton McCullough todavía cuenta con piezas como Sandy Alcántara y Eury Pérez, que están más que probados en el máximo nivel; no obstante, a menos de que uno entre Snelling o Thomas haga el equipo desde el primer día, o incluso ambos, el staff abridor de los peces no parece lucir con la solidez de un equipo que busca competir en 2026.

Si Miami planea apostar desde ya por sus principales prospectos del pitcheo, quizás también puedan abrir las puertas del "Big Show" para Joe Mack, un receptor con defensa élite que sería un gran complemento detrás del plato.

De cualquier forma, los Marlins pasaron de tener una gran profundidad en su pitcheo a estar a una o dos lesiones en la primavera de encender alarmas y todo en cuestión de un par de semanas.

Son momentos interesantes para la afición de Miami. Nuevas y promisorias piezas están en camino. Pero si la directiva de los Marlins habla en serio con respecto a competir en 2026, quizás resulte mejor sumar que restar cuando se trata de la plantilla principal.

