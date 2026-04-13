lunes 13  de  abril 2026
Golf

Rory McIlroy conquista el Masters 2026 con drama y logra histórico bicampeonato en Augusta

Rory McIlroy gana el Masters 2026 en Augusta con un final dramático y logra un histórico bicampeonato tras imponerse por un golpe a Scottie Scheffler

Rory McIlroy, de Irlanda del Norte, celebra haber embocado el putt ganador en el hoyo 18 durante la ronda final del Torneo Masters 2026 en el Augusta National Golf Club el 12 de abril de 2026 en Augusta, Georgia.

Rory McIlroy, de Irlanda del Norte, celebra haber embocado el putt ganador en el hoyo 18 durante la ronda final del Torneo Masters 2026 en el Augusta National Golf Club el 12 de abril de 2026 en Augusta, Georgia.

DAVID CANNON / Colección David Cannon / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El golf mundial volvió a rendirse ante Rory McIlroy, quien se proclamó campeón del Masters Tournament 2026 tras una emocionante jornada final en Augusta National. El norirlandés firmó una tarjeta de 71 golpes (-12 total) para imponerse por un solo impacto y defender con éxito su título.

McIlroy resiste la presión y vuelve a hacer historia

A sus 36 años, McIlroy demostró una vez más su resiliencia en uno de los escenarios más exigentes del golf. Tras perder una ventaja de seis golpes el sábado, el domingo comenzó cuesta arriba con un doble bogey en el hoyo 5 que lo dejó por detrás de Cameron Young.

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Sin embargo, reaccionó con autoridad: birdies consecutivos en los hoyos 7 y 8, sumados a otros dos en el 12 y 13, le permitieron recuperar el liderato ante rivales de élite como Scottie Scheffler y Justin Rose.

Un cierre de infarto en Augusta National

El tramo final fue puro suspense. McIlroy mantuvo la calma con golpes decisivos en los hoyos 16 y 17, pero un error desde el tee en el 18 llevó la pelota al bosque, generando tensión hasta el último momento.

Aun así, logró salvar la situación con un golpe al bunker y un sólido cierre con dos putts que le aseguraron el título.

McIlroy entra en un grupo legendario

Con este triunfo, McIlroy se une a leyendas como Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods como los únicos jugadores en ganar el Masters de forma consecutiva.

Clasificación final del Masters 2026

Rory McIlroy (-12)

Scottie Scheffler (-11)

Tyrrell Hatton (-10)

Russell Henley (-10)

Justin Rose (-10)

Cameron Young (-10)

Un campeón que nunca lo pone fácil

Tras la victoria, McIlroy fue claro: ganar ya no es como antes. “No lo hago fácil”, reconoció. Y aunque su dominio del viernes parecía sentenciar el torneo, el fin de semana dejó claro que en Augusta nada está garantizado.

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