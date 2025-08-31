¡Sigue la pesadilla para Ferrari! Penalizan a Hamilton rumbo al Gran Premio de Italia

El británico Lewis Hamilton, de Ferrari, maneja durante la primera sesión de prácticas previas al Gran Premio de China, el 21 de marzo de 2025.

PARÍS.- El británico Lewis Hamilton será penalizado con cinco puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de la próxima semana, después de haber contravenido el reglamento sobre la velocidad este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, anunciaron los comisarios de carrera.

El piloto de Ferrari pasó a una velocidad demasiado alta en un sector del circuito antes de la entrada en boxes y luego no ralentizó lo necesario al entrar en los mismos, indicaron los comisarios en un comunicado.

"Los datos mostraron que el piloto entró (en el sector anterior a los boxes) a unos 20 km/h menos que durante los ensayos", explicaron, estimando que esa reducción de velocidad "no es significativa" y que el piloto "no frenó fuertemente" en su entrada en boxes, como obliga el reglamento de la F1.

La sanción por ese tipo de infracción es de diez puestos de penalización en la parrilla de salida del siguiente Gran Premio, pero fue reducido a la mitad porque el siete veces campeón del mundo "intentó reducir su velocidad y frenar un poco antes", puntualizaron los comisarios.

Hamilton, que tiene la posibilidad de recurrir su sanción, fue también penalizado con la resta de dos puntos en la clasificación general del Mundial de pilotos.

El Gran Premio de Países Bajos este domingo fue catastrófico para Ferrari, ya que sus dos pilotos, Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, tuvieron que abandonar durante la carrera.

Vingegaard se reivindica

El danés Jonas Vingegaard ganó este domingo en solitario la 9ª etapa de la Vuelta a España en la estación de esquí de Valdezcaray, donde el noruego Torstein Traeen conservó su maillot rojo de líder de la general por 37 segundos.

El líder del equipo Visma-Lease a Bike lanzó su ataque a menos diez kilómetros de la línea de meta para aventajar, bajo la pancarta, en una veintena de segundos al británico Tom Pidcock y al portugués Joao Almeida.

"En la última subida me sentía realmente bien y entonces le dije a mi equipo que si podían aumentar la velocidad y lo hicieron. Ellos (compañeros) lo hicieron súper bien", afirmó Vingegaard al acabar la carrera.

FUENTE: AFP