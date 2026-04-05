domingo 5  de  abril 2026
DEPORTES

Stephen Curry regresa a las canchas tras dos meses lesionado

Curry, cuatro veces campeón de la NBA (2015, 2017, 2018 y 2022), retornará a las pistas a cinco juegos del final de la temporada regular de la NBA

El estelar Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona tras anotar el triple número 4.000 de su carrera en la NBA, el 13 de marzo de 2025.

El estelar Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, reacciona tras anotar el triple número 4.000 de su carrera en la NBA, el 13 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- La estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, regresará el domingo en el partido contra los Rockets de Houston tras estar alejado de las canchas desde el 30 de enero, anunciaron el jugador y su entrenador Steve Kerr.

El cuatro veces campeón de la NBA (2015, 2017, 2018 y 2022) retornará a las pistas a cinco juegos del final de la temporada regular de la liga de baloncesto de Norteamérica.

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"Me siento bien, ha sido un proceso largo, pero estoy encantado de volver a estar disponible. Siento que soy capaz de rendir al nivel que tenía antes (de mi lesión). Estoy ilusionado", explicó Curry en una rueda de prensa al término de una sesión de entrenamiento el sábado.

Curry, que se perdió 27 partidos y el All-Star Game a mediados de febrero, a causa de un "síndrome rotuliano" en la rodilla derecha, debería volver a la competición en el duelo en casa contra los Rockets de Kevin Durant.

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Durante su ausencia, el dos veces MVP de la temporada regular (2015 y 2016) vio cómo su equipo caía en la clasificación, lejos de los puestos de playoffs.

El regreso del base superestrella, de 38 años, llega en el momento justo para una franquicia que sigue privada de su otra gran figura, el alero Jimmy Butler, de baja desde mediados de enero, mientras libra una lucha encarnizada por el play-in con la esperanza de hacerse con una de las dos últimas plazas para playoffs.

"El juego suele volverse más sencillo cuando Steph está en la cancha. Siempre intentamos jugar a nuestro estilo, pero será bueno tenerlo de vuelta, si está de regreso", confió, sonriente, su entrenador Kerr.

Los Dubs, apodo de la franquicia de la Bahía de San Francisco, ocupan el 10º puesto de la Conferencia Oeste (36 victorias y 41 derrotas), en posición de disputar el play-in (la repesca de los playoffs).

PSV Eindhoven mantiene su dominio

El PSV Eindhoven se convirtió este domingo en el campeón de los Países Bajos por 27ª vez en su historia al término de la 29ª jornada de la Eredivisie.

Tras vencer el sábado al FC Utrecht (4-3), los hombres de Peter Bosz aprovecharon el tropiezo del Feyenoord Rotterdam el domingo en Volendam (0-0) para obtener la certeza matemática de proclamarse campeones a cinco jornadas del final de la competición.

Con 23 victorias y tan solo cuatro derrotas, el PSV, con 71 puntos, ha completado una campaña que le permite contar con 17 unidades de ventaja sobre su perseguidor, gracias en particular a un ataque demoledor: 82 goles, es decir, una media de 2,8 tantos por partido.

FUENTE: AFP

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