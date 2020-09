Tenis: Nadal jugará por primera vez en seis meses

La cita romana es uno de los previos a Roland Garros, que se celebrará del 27 de septiembre al 11 de octubre, en una temporada tenística marcada por los aplazamientos y anulaciones debido a la pandemia.

Como el US Open, que finalizó el domingo con victoria de Dominic Thiem, en Roma se jugará sin público. Nadal decidió no jugar en Nueva York, donde tenía que haber defendido el título.

"No lo lamento", señaló sobre su baja voluntaria el tenista español. ¿Y su estado de forma?, le preguntaron: "Como de costumbre, quizás un poco peor porque no he jugado durante seis meses".

Más seguro se mostró el griego Stefanos Tsitsipas: "La tierra batida es su superficie, no tengo muchas dudas, estoy seguro de que estará al nivel".

Rafael Nadal El español Rafael Nadal escucha a su entrenador Carlos Moya, quien le da instrucciones para el torneo de tenis en Roma AFP

Nadal jugará en Roma a dos semanas de Roland Garros, donde defiende título y buscará su 13ª corona. Debutará en la capital italiana en segunda ronda ante Pablo Carreño, flamante semifinalista en Nueva York.

"La gran mayoría de los jugadores ya han jugado partidos y yo aún no. Hemos entrenado muy bien y las sensaciones son positivas, pero esas sensaciones las tenemos que trasladar a los partidos. Carreño un rival muy complicado y espero poder estar preparado para esta primera cita", añadió la estrella española.