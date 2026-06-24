Tenistas intensificarán su protesta financiera en Wimbledon

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

PARÍS.- Las figuras del tenis tienen pensado intensificar en Wimbledon su protesta contra un reparto de ingresos que consideran injusto en su deporte y anunciaron este miércoles de que sus conferencias de prensa de la primera semana del torneo londinense serán limitadas a quince minutos.

En su texto explican que esa duración hace referencia al porcentaje de ingresos que perciben ahora (un poco menos del 15%) de parte de los grandes torneos.

TENIS Argentino Juan Cerúndolo sorprende a Jannik Sinner y lo saca de carrera en Roland Garros

En Roland Garros, la protesta de los tenistas se limitó a las conferencias de prensa previas al inicio del torneo, las del tradicional "Media Day".

"Después de consultas exhaustivas con los jugadores y jugadoras de los dos circuitos (ATP y WTA), sus representantes escribieron a la dirección de Wimbledon para informar de la acción planteada, a la vez que aplaudieron el aumento del 20% de la cantidad de las dotaciones financieras en relación a la anterior edición del torneo", escribieron en su texto.

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Para la edición 2026 de Wimbledon, que comienza el lunes 29 de junio, la dotación alcanza un nivel récord de 64,2 millones de libras (84,5 millones de dólares) respecto a los 53,5 millones de libras del año pasado.

Se trata "de lejos del mayor aumento anual de la historia del torneo", avanzaron este mes los organizadores de Wimbledon.

En su carta del miércoles, los tenistas recuerdan que el año pasado propusieron que la dotación global fuera elevada este año a 71 millones de libras (93,4 millones de dólares).

En Roland Garros, varios tenistas explicaron que la protesta emprendida no era contra los periodistas.

"No es contra vosotros, solo estamos luchando por un porcentaje más justo", explicó entonces la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Cerúndolo avanza a cuartos de final en Eastbourne

El tenis argentino tendrá representación en los cuartos de final del torneo de tenis ATP 250 de Eastbourne (Reino Unido) tras la victoria este miércoles en segunda ronda de Juan Manuel Cerúndolo sobre el local Arthur Fery, por 6-2 y 7-6 (7/2).

El pequeño de los hermanos Cerúndolo, 45º del ránking ATP y sorpresa en el último Roland Garros tras llegar a octavos de final dejando por el camino al número uno mundial Jannik Sinner, se enfrentará en su siguiente partido en la hierba británica con otro jugador inglés, Toby Samuel (142º), que entró al cuadro principal como repescado ("lucky loser") desde la fase previa.

El hermano mayor de Juanma Cerúndolo, Francisco (21º del mundo), se proclamó campeón el domingo en uno de los torneos sobre césped emblemáticos en el Reino Unido, Queen's.

Samuel venció en su partido de segunda ronda en Eastbourne precisamente a un argentino, Thiago Agustín Tirante (54º), al que superó 6-1 y 7-6 (9/7).

FUENTE: AFP