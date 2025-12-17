miércoles 17  de  diciembre 2025
Boxeo

Terence Crawford anuncia su retiro invicto tras vencer a Canelo y cerrar una carrera legendaria

Terence Crawford anuncia su retiro invicto tras vencer a Canelo Álvarez y cerrar una carrera histórica con 42 triunfos y 18 títulos mundiales

El estadounidense Terence Crawford (izq) y el mexicano Saúl Canelo Álvarez pelean en un combate en Las Vegas, el 13 de septiembre de 2025.

El estadounidense Terence Crawford (izq) y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez pelean en un combate en Las Vegas, el 13 de septiembre de 2025.

SARAH STIER / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El campeón mundial invicto de los supermedianos, Terence Crawford, anunció este martes su retiro del boxeo profesional, apenas tres meses después de firmar una de las victorias más impactantes de la era moderna al derrotar al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y conquistar la corona indiscutida de la categoría.

Crawford, de 38 años y nacido en Nebraska (Estados Unidos), se despide de los cuadriláteros con un récord perfecto de 42 victorias, 31 por nocaut, sin derrotas y sin haber sido derribado oficialmente en toda su carrera.

“Me retiro en mis propios términos”, expresó el zurdo estadounidense en un video difundido en redes sociales. “No porque haya terminado mi carrera como boxeador, sino porque gané otro tipo de batalla”.

La última actuación de Crawford fue en septiembre en Las Vegas, donde superó a Canelo por decisión unánime, en una exhibición técnica que le permitió convertirse en campeón indiscutido del peso supermediano. Al momento de su retiro, ostenta los cinturones de la AMB, FIB y OMB, mientras que el del CMB le fue retirado recientemente por no abonar las cuotas de sanción.

Considerado durante años como uno de los mejores boxeadores libra por libra, Crawford cierra su trayectoria con 18 títulos mundiales conquistados en cinco divisiones: ligero, superligero, wélter, superwélter y supermediano, un palmarés reservado para muy pocos en la historia del boxeo.

“Luché por mi familia, por mi ciudad y por el niño que fui”, señaló Crawford en su mensaje de despedida. “No perseguía cinturones ni dinero, sino demostrar que todos estaban equivocados”.

La carrera del estadounidense se extendió a lo largo de tres décadas. Debutó como profesional en 2008 y obtuvo su primer campeonato mundial en 2014, cuando venció al escocés Ricky Burns para quedarse con el título ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Desde entonces, su dominio fue absoluto. Ningún juez falló jamás a favor de un rival y todas sus victorias fueron por nocaut o decisión unánime, una estadística que refuerza su estatus de leyenda.

Con su retiro, Terence Crawford deja el boxeo en lo más alto, invicto, campeón y tras haber vencido al rostro más reconocible del deporte en la última década.

Temas
