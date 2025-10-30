Toronto queda a un paso de completar la sorpresa ante Los Ángeles en la Serie Mundial

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, corre a primera base en la sexta entrada de un juego contra los Astros de Houston.

LOS ÁNGELES.- Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una contundente victoria de 6-1 de visita ante los Dodgers de Los Ángeles y están a solo un triunfo de conquistar su primera Serie Mundial desde 1993.

La novena canadiense, apoyada en una actuación récord de su lanzador novato Trey Yesavage , lidera la final de las Grandes Ligas por un global de 3-2 y tendrá la primera oportunidad de ganar el título el viernes frente a su público.

Shohei Ohtani y el resto de figuras de los Dodgers se estrellaron el miércoles contra Yesavage, que llegó a 12 ponches. El ataque canadiense lo lideró Vladimir Guerrero Jr. con uno de los dos jonrones visitantes en la primera entrada.

Los Azulejos tienen completamente acorralados a los Dodgers, que están obligados a ganar dos partidos consecutivos en Toronto el viernes y sábado para ser los primeros bicampeones en un cuarto de siglo.

"Sé que tenemos más", dijo el mánager Dave Roberts intentando levantar la moral de los angelinos. "Hemos estado en muchos partidos eliminatorios y hemos encontrado la manera de salir airosos".

Ohtani, sin hits en cuatro turnos, y el resto de figuras angelinas fracasaron este miércoles frente a Yesavage, un lanzador de 22 años con más aperturas en playoffs (5) que en fase regular (3).

El estadounidense, de 1,93 metros de altura, se agigantó a lo largo de siete entradas en las que acumuló 12 ponches, la mayor cantidad para un novato en una Serie Mundial, y permitió tres hits y una carrera.

Yesavage es, además, el primer lanzador que logra 12 ponches sin ninguna base por bolas en el máximo escenario.

"Fue algo histórico. Estoy impresionado por lo que ha hecho", le reconoció el mánager John Schneider, que enfatizó el trabajo general de su plantel. "Han habido grandes actuaciones individuales, pero colectivamente ha sido una victoria muy buena".

Guerrero Jr., líder de los Azulejos, brilló tanto con acciones defensivas como liderando una ofensiva que volvió a dejar pequeña a la lujosa artillería de los Dodgers.

El dominicano-canadiense pegó su octavo cuadrangular en estos playoffs, empatando en el liderato a Ohtani, y puso a Toronto a soñar con una tercera corona tras las dos seguidas logradas en 1992 y 1993.

"Vinimos aquí empatados y volvemos a casa en ventaja 3-2 (...) Está bien, pero como siempre digo, el trabajo no ha terminado", recalcó el hijo del dominicano Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama.

El muro de Yesavage

Con celebridades en la grada como Leonardo DiCaprio, el Dodger Stadium se volvió a llenar en el último juego que hospedó en este Clásico de Otoño.

La noche no tardó en torcerse para los locales cuando Davis Schneider, sustituto del lesionado George Springer, pegó un jonrón en el primer lanzamiento del abridor Blake Snell.

Sin tiempo para recuperarse, Guerrero Jr. le bateó otro cuadrangular para ampliar la ventaja visitante.

Ningún equipo había arrancado un juego de Serie Mundial con dos jonrones consecutivos, pero esta edición es todo un combate de pegadores.

La única anotación de los locales fue otro vuelacercas del puertorriqueño Kiké Hernández en el tercer inning.

El batazo del boricua despertó a los 56.000 aficionados angelinos, pero la presión no influyó en el imperturbable Yesavage.

Fiesta contra el bullpen

Mientras el novato recetaba ponches, la ofensiva canadiense arañó otra carrera en la cuarta entrada tras un triple de Daulton Varsho.

Snell, doble ganador del premio Cy Young, tuvo que alargar su apertura hasta la séptima entrada, cediendo seis hits y cuatro bases por bolas y ponchando a siete bateadores.

Tras 116 pitcheos del abridor, los Dodgers tuvieron que encomendarse a su cuestionado bullpen y pagaron pronto las consecuencias.

Los Azulejos comenzaron la fiesta contra los relevistas con dos carreras ante el venezolano Edgardo Henríquez en el mismo séptimo inning.

En el octavo, le sacaron otra anotación a Anthony Banda tras sencillo de Isiah Kiner-Falefa.

Los Dodgers tampoco reaccionaron tras la salida de Yesavage y tienen menos de 48 horas para levantarse antes de un juego de vida o muerte en Toronto.

FUENTE: AFP