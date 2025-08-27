miércoles 27  de  agosto 2025
BÉISBOL

Venezolano Contreras recibe suspensión por parte de las Grandes Ligas

El inicialista Willson Contreras, de los Cardenales en las Grandes Ligas, deberá cumplir una sanción de seis encuentros tras ser expulsado del duelo del lunes

El venezolano Willson Contreras, de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, anota una carrera en un juego, el 25 de agosto de 2025.

DILIP VISHWANAT / Getty Images vía AFP

DILIP VISHWANAT / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El primera base venezolano Willson Contreras, de los Cardenales de San Luis, fue suspendido seis partidos por las Grandes Ligas este martes, tras ser expulsado por una acalorada confrontación con un árbitro el lunes.

El venezolano, de 33 años, también fue multado por una cifra no revelada por sus acciones, tras recibir un tercer strike en la parte baja de la séptima entrada en la victoria de los Cardenales por 7-6 sobre los visitantes Piratas de Pittsburgh.

Austin Hedges, habitualmente un receptor, trabaja como lanzador para los Guardianes de Cleveland en un juego de la MLB, el 13 de agosto de 2025.
BÉISBOL

LA BOLA NOSTRA: Los fanáticos merecen más respeto de MLB
El venezolano Andruw Monasterio, de los Cerveceros de Milwaukee, celebra luego de conectar un jonrón en un juego, el 16 de agosto de 2025.
BÉISBOL

Jonrón de venezolano Monasterio sella récord para su equipo en la MLB

Contreras debía iniciar su suspensión este mismo martes, cuando los Cardenales se enfrentaban nuevamente a los Piratas, pero apeló la sanción, por lo que la medida disciplinaria se retrasará hasta que se complete dicho proceso.

Embed

El primera base se retiró molesto por recibir el strike y cuando comenzaba a alejarse fue expulsado por el árbitro de "home plate", Derek Thomas.

"No creo que tuviera motivos para expulsarme. No discutí ningún lanzamiento", dijo Contreras después del partido. "En ese último turno al bate, solo dije: 'Canten ese lanzamiento para ambos equipos, porque fallas para nosotros'".

Contreras se enfureció tras ser expulsado.

Los entrenadores asistentes tuvieron que evitar que confrontara al árbitro y el entrenador asistente de los Cardenales, Brant Brown, fue golpeado por un bate lanzado por el venezolano.

Contreras debutó en las Grandes Ligas con los Cachorros en 2016 y los ayudó a ganar la Serie Mundial ese año, la primera que ganaba la novena de Chicago en 108 años.

El venezolano fue seleccionado tres veces para el Juegos de las Estrellas con Chicago y permaneció con los Cachorros hasta 2022, para luego firmar un contrato de cinco años con los Cardenales por 87,5 millones de dólares.

Stanton explota para los Yanquis

Los Yanquis de Nueva York derrotaron el martes 5-1 a los Nacionales de Washington de la mano del veterano Giancarlo Stanton, que impulsó todas las carreras, y del lanzador dominicano Luis Gil.

El abridor ponchó a cinco bateadores visitantes en sus cinco entradas en la lomita, en las que sólo cedió la carrera de Robert Hassell III, que abrió el marcador en el tercer inning.

Los Yanquis, vigentes subcampeones de la Serie Mundial, encadenan tres victorias seguidas con las que recuperan terreno en la división Este de la Liga Americana.

FUENTE: AFP

