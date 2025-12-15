EEUU y Paraguay firman acuerdo que establece el marco para el despliegue de tropas estadounidenses

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, firman el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, que establece el marco para la presencia de tropas estadounidenses en el país latinoamericano.

WASHINGTON — Estados Unidos y Paraguay firmaron este lunes un acuerdo de cooperación militar que "establece un marco claro para la presencia y las actividades" del personal estadounidense en el país sudamericano, informó el Departamento de Estado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmó este lunes junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) entre ambos países, que establece el marco para la presencia de tropas estadounidenses en territorio paraguayo.

El portavoz adjunto de Rubio, Tommy Pigott, explicó que "este histórico acuerdo establece un marco claro para la presencia y las actividades del personal militar estadounidense y civil" del Pentágono en Paraguay, "facilitando la capacitación bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta ante desastres y otros intereses de seguridad compartidos".

Seguridad regional

El jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó que el acuerdo firmado "refleja el compromiso de Estados Unidos de coordinar estrechamente con Paraguay en materia de seguridad regional y la creciente importancia de Paraguay como líder regional y defensor de la seguridad" del hemisferio.

"El acuerdo fortalece una larga colaboración y respalda nuestras prioridades compartidas. (Rubio y Ramírez) han expresado su confianza en que el acuerdo fortalecerá la soberanía de ambos países y mejorará nuestra cooperación para una mayor estabilidad y prosperidad en la región", ha concluido Pigott.

Estados Unidos cuenta con numerosos acuerdos de este tipo en todo el mundo, para acordar el marco legal, las responsabilidades y derechos del personal militar cuando se encuentra bajo una jurisdicción extranjera.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP