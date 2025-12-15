lunes 15  de  diciembre 2025
Seguridad regional

EEUU y Paraguay firman acuerdo que establece el marco para el despliegue de tropas estadounidenses

El acuerdo entre ambos países establece el marco para la presencia y las actividades del personal militar estadounidense y civil" del Pentágono en Paraguay

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, firman el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, que establece el marco para la presencia de tropas estadounidenses en el país latinoamericano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, firman el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, que establece el marco para la presencia de tropas estadounidenses en el país latinoamericano.

 

Departamento de Estado vìa Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTONEstados Unidos y Paraguay firmaron este lunes un acuerdo de cooperación militar que "establece un marco claro para la presencia y las actividades" del personal estadounidense en el país sudamericano, informó el Departamento de Estado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmó este lunes junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) entre ambos países, que establece el marco para la presencia de tropas estadounidenses en territorio paraguayo.

El podio de la Casa Blanca. 
ANÁLISIS

La Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU 2026: China y el "woke", los rivales a enfrentar y Venezuela como prueba de credibilidad
El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
NEGOCIACIONES

Ucrania celebra "avances reales" en conversaciones con emisarios de EEUU

El portavoz adjunto de Rubio, Tommy Pigott, explicó que "este histórico acuerdo establece un marco claro para la presencia y las actividades del personal militar estadounidense y civil" del Pentágono en Paraguay, "facilitando la capacitación bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta ante desastres y otros intereses de seguridad compartidos".

Seguridad regional

El jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó que el acuerdo firmado "refleja el compromiso de Estados Unidos de coordinar estrechamente con Paraguay en materia de seguridad regional y la creciente importancia de Paraguay como líder regional y defensor de la seguridad" del hemisferio.

"El acuerdo fortalece una larga colaboración y respalda nuestras prioridades compartidas. (Rubio y Ramírez) han expresado su confianza en que el acuerdo fortalecerá la soberanía de ambos países y mejorará nuestra cooperación para una mayor estabilidad y prosperidad en la región", ha concluido Pigott.

Estados Unidos cuenta con numerosos acuerdos de este tipo en todo el mundo, para acordar el marco legal, las responsabilidades y derechos del personal militar cuando se encuentra bajo una jurisdicción extranjera.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

