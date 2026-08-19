El Ron Santa Teresa y su nueva edición con Whisky Teeling

La industria licorera de Venezuela, con una tradición de siglos, ha mantenido su rigor de calidad y su sello auténtico nacional en sus exportaciones, elaboradas en grandes plantas de destilación y envase en los estados de Aragua, Miranda y Lara.

Hoy, las exportaciones de este sector venezolano se centran en los mercados de Estados Unidos, América Latina y Europa.

La presentación de Santa Teresa 1796 Irish Whisky Cask Finish es un fehaciente ejemplo de la importancia del mercado estadounidense para la industria de licorería venezolana. El nuevo lanzamiento, que fusiona la vasta experiencia de dos familias, es una edición limitada de su galardonado ron insignia de triple añejamiento, que a su vez une dos tradiciones distintas a través de una maestría artesanal compartida.

Triple añejamiento

Sometido a un triple añejamiento mediante el método artesanal Solera de Santa Teresa —que abarca hasta 35 años— este ron recibe un acabado en dos tipos de barriles provenientes de Teeling Whiskey: roble blanco americano tradicional y un exclusivo roble europeo que contuvo previamente Whisky Teeling.

El resultado es una expresión compleja y matizada que conserva la suavidad seca característica de Santa Teresa 1796, al tiempo que incorpora elegantes notas florales, especias cálidas, vainilla, madera añeja y frutos secos.

Este lanzamiento representa un encuentro excepcional entre dos casas históricas, ambas con profundas raíces familiares y legados perdurables a lo largo de siglos. Mientras que la historia de Santa Teresa comenzó en el valle de Aragua, Venezuela, en 1796, la vinculación de la familia Teeling con el whisky irlandés se remonta a 1782. Teeling Whiskey inauguró la primera destilería nueva en Dublín hace 125 años y ostenta con orgullo el título de "Whisky irlandés más premiado del mundo" (según los World Whiskies Awards de 2019-2025).

Para Santa Teresa Rum, la decisión de madurar esta expresión en barriles de Teeling Whiskey surgió de forma natural.

Maestría artesanal a nivel mundial

"En Santa Teresa, seguimos enfocados en expandir nuestra maestría artesanal a nivel mundial. Esta nueva edición Cask Finish encarna un espíritu que ofrece experiencias únicas y de alta calidad a los consumidores. En este caso, nuestro ron [super premium] y el [Whisky] irlandés comparten un legado memorable, forjado a través de siglos de compromiso, innovación y rebeldía. Nos sentimos muy orgullosos de haber logrado esta unión, rica en historia y en propósito", afirmó Andrés Chumaceiro, Director de Operaciones de Santa Teresa.

"Lo que hace única a esta edición es su cuarto paso adicional: el ron reposa durante un mínimo de 10 meses en barriles de roble que anteriormente contuvieron [whisky] de Teeling, en Dublín. Durante este tiempo, el líquido adquiere matices profundos sin perder la suavidad y el equilibrio que definen a nuestro producto insignia", añadió Nancy Duarte, Maestra Ronera de Santa Teresa.

Entre la lista de preferencias en la industria licorera venezolana en 2025, el Ron Santa Teresa se mantuvo en la supremacía y ahora con la participación directa de EEUU en la economía venezolana, este rubro cobra una importancia vital para las exportaciones no petroleras del país suramericano.

Santa Teresa 1796 Irish Whisky Cask Finish se une a la colección Santa Teresa Cask Finish y está disponible en cantidades limitadas. Para más detalles, consulte la disponibilidad en buysantateresa.com.

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