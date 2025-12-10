Líderes europeos hablan por teléfono con Trump sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump , y con otros dirigentes europeos sobre Ucrania "para intentar avanzar".

Hasta el momento, los líderes europeos lo único que han hecho es entorpecer los posibles acuerdos entre Rusia y Ucrania.

Trump criticó el papel de Europa en el intento de poner fin a la guerra. "Hablan y critican, pero no producen nada. Y la guerra sigue y sigue", señaló el Presidente.

El martes, Trump destacó la importancia de celebrar elecciones en Ucrania, que debieron realizarse en marzo de 2024 y que se han pospuesto por la ley marcial de guerra.

"Creo que es momento para celebrar elecciones. Utilizan la guerra para no celebrar elecciones, pero el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo el presidente Donald J. Trump

"Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", agregó.

Trump reiteró las críticas que hizo el domingo a Zelenski, cuando le reprochó al presidente ucraniano no haber leído el plan estadounidense para poner fin a la guerra.

"Quizás lo haya leído durante la noche. Sería bueno que lo leyera. Mucha gente está muriendo", puntualizó Trump.

La llamada duró 40 minutos, según el mandatario francés. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, también participaron en la conversación, según el Palacio del Elíseo.

La presidencia francesa no dio detalles del contenido de la conversación.

Los tres mandatarios europeos se reunieron el lunes en Londres con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para expresarle su apoyo en momentos en que Washington presiona a Kiev para que haga determinadas concesiones para poner fin a la guerra con Rusia.

Macron y Starmer también presidirán el jueves una nueva reunión, por videoconferencia, de la "coalición de voluntarios", que agrupa a países que apoyan a Ucrania dispuestos a proporcionar "garantías de seguridad" en el marco de un eventual alto al fuego o acuerdo de paz.

FUENTE: Con información de AFP.