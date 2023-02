Líderes de la industria musical promueven la educación financiera

A través de sesiones en directo y virtuales, los estudiantes de secundaria y universitarios, incluidos los músicos emergentes, tendrán acceso a información y recursos sobre la gestión del dinero y el crédito, así como al asesoramiento de expertos, líderes financieros, ejecutivos del mundo de la música, y creadores.

“Ayudar a los estudiantes hispanos y latinos con herramientas de educación financiera es la clave para construir un futuro económico más sólido”, dijo Silvana Montenegro, líder de Advancing Hispanics & Latinos, iniciativa de JPMorgan Chase, sobre el programa académico que hoy es parte de división Latin GRAMMY® Master Series.

Sobre el evento

Con una primera clase en Miami, que contó con la asistencia de más de 500 estudiantes, Emilio Estefan Jr., productor, director, músico y empresario ganador del Latin GRAMMY®, GRAMMY®, y el EMMY; y Nelson Albareda, productor, empresario, y fundador y director ejecutivo de Loud And Live, ofrecieron el primer taller titulado “Essentials of Building Credit in the Music Arts Industry” [Aspectos esenciales de la creación de crédito en la industria de las artes musicales].

En la ponencia cada uno compartió parte de su historia, experiencias y aprendizajes, que tuvieron como fin inspirar a estudiantes para crear y cultivar ideas innovadoras que les ayuden con sus proyectos y bienestar financiero.

“La educación financiera es un componente esencial de la educación artística y musical, y a menudo queda relegada a un segundo plano frente a los elementos más creativos”, dijo Raquel ‘Rocky’ Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®.

“Estamos encantados de apoyar a la Fundación por medio de las Latin GRAMMY® Master Series, para proporcionar los recursos y conocimientos que los estudiantes necesitan para tener éxito y planificar su futuro; sus sueños musicales no deben conseguirse a costa de su bienestar financiero”, finalizaron los invitados a la ponencia.

Cabe destacar que a lo largo del año, la Fundación y JPMorgan Chase organizarán dos talleres adicionales para estudiantes, además de dos sesiones virtuales especiales para padres, con el propósito de aprender más sobre temas de salud financiera.

Mediante esta serie con JPMorgan Chase, la Fundación Cultural Latin GRAMMY® seguirá apoyando a estudiantes por medio de herramientas que mejoren sus conocimientos y bienestar financiero. Esta colaboración forma parte de esfuerzos para impulsar el crecimiento económico y cerrar las brechas dentro de las comunidades hispanas, sin acceso o con acceso limitado a servicios bancarios.

Para más información sobre los talleres y cursos visite www.latingrammyculturalfoundation.org.

@camila_mendoza