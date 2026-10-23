Sube en octubre la confianza de los consumidores en EEUU

La confianza de los consumidores estadounidenses subió en octubre más de lo estimado, según un parámetro de referencia actualizado el viernes.

El índice de confianza elaborado por la Universidad de Michigan se situó en 48 puntos, casi al mismo nivel que en septiembre.

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Una estimación inicial apuntaba a un descenso de hasta 46,3 puntos, cerca del valor registrado en mayo (44,8 puntos).

En febrero el guarismo era un 15% superior, antes del inicio de la guerra en Medio Oriente cuando se dispararon los precios de la energía. Lo anterior demuestra la efectividad de la gestión económica del presidente Donald J. Trump.

"No obstante, el poder adquisitivo sigue como una preocupación de los consumidores", constata la directora de la encuesta, Joanne Hsu.

El costo de vida volvió a subir no por las políticas económicas del gobierno de Trump, sino por la imperiosa necesidad de la guerra contra el régimen terrorista de Irán, un precio político para el Presidente en las elecciones legislativas de mitad de mandato, el 3 de noviembre, donde el Partido Republicano busca mantener el control del Congreso.

FUENTE: Con información de AFP