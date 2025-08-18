lunes 18  de  agosto 2025
MERCADO BURSáTIL

Wall Street abre sin grandes expectativas

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones retrocedía un 0,08%, el tecnológico Nasdaq un 0,03% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,07%

Un agente de Wall Street en el piso de remate.

Un agente de Wall Street en el piso de remate.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió sin grandes movimientos el lunes, al comienzo de una semana marcada por la ausencia de datos económicos importantes, pero con la publicación de los resultados de varios distribuidores relevantes.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones retrocedía un 0,08%, el tecnológico Nasdaq un 0,03% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,07%.

Lee además
Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

El primer huracán del año en el Atlántico se fortalece y amenaza al Caribe ¿Tendrá impacto en EEUU?
Un sello de visa en un pasaporte extranjero en Los Ángeles, Estados Unidos. 
Trabajo forzoso

EEUU revoca visados a la familia del ministro de Salud de Brasil por cooperación con Cuba

La Bolsa de Nueva York terminó el viernes algo desorientada tras la publicación de datos económicos en Estados Unidos.

El índice Nasdaq perdió 0,40% y el S&P 500 cedió un 0,29%, mientras que el Dow Jones terminó cerca del equilibrio (+0,08%).

"El día estuvo finalmente bastante calmado", teniendo en cuenta una "combinación compleja" de datos económicos, resumió Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

Las ventas minoristas publicadas antes de la apertura de la Bolsa fueron satisfactorias, apuntó el analista.

Estas continuaron en alza (0,5%) en el mes de julio, por segundo mes consecutivo, impulsadas en especial por las ventas de autos y mobiliario.

A la espera de la reducción de tasas de interés

En cambio, la producción industrial estadounidense retrocedió un ligerísimo un 0,1% en un mes, mientras que analistas apostaban por un estancamiento, mientras que la confianza de los consumidores cedió tambié de forma modesta en agosto, a contramano de las expectativas del mercado.

Estos datos son de "difícil interpretación por parte de Reserva Federal" (Fed, banco central estadounidense), en especial de cara a "las expectativas de recortes en las tasas" de interés, dijo en una nota Michael Pearce, de Oxford Economics.

La mayoría de los expertos espera una reducción de los intereses de la Fed en su próxima reunión de política monetaria (FOMC) en septiembre.

Desde diciembre de 2024 las tasas directoras del banco central se han mantenido entre el 4,25% y el 4,50%.

Los actores del mercado esperan ahora el inicio de la reunión en Jackson Hole, un encuentro que reúne a numerosos bancos centrales, el próximo fin de semana.

"El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes, será seguido con atención con el fin de detectar cualquier indicio de previsiones del mercado sobre las tasas", añadió Pearce.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Ecuador se suma a EEUU y declara al Cártel de los Soles organización terrorista

Wall Street abre en alza tras cifras sobre la inflación en EEUU

Wall Street cierra en fuerte alza ante la expectativa de reducción de tasas de interés

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Te puede interesar

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?