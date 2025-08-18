Wall Street abre sin grandes expectativas

Un agente de Wall Street en el piso de remate.

Wall Street abrió sin grandes movimientos el lunes, al comienzo de una semana marcada por la ausencia de datos económicos importantes, pero con la publicación de los resultados de varios distribuidores relevantes.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones retrocedía un 0,08%, el tecnológico Nasdaq un 0,03% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,07%.

La Bolsa de Nueva York terminó el viernes algo desorientada tras la publicación de datos económicos en Estados Unidos.

El índice Nasdaq perdió 0,40% y el S&P 500 cedió un 0,29%, mientras que el Dow Jones terminó cerca del equilibrio (+0,08%).

"El día estuvo finalmente bastante calmado", teniendo en cuenta una "combinación compleja" de datos económicos, resumió Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

Las ventas minoristas publicadas antes de la apertura de la Bolsa fueron satisfactorias, apuntó el analista.

Estas continuaron en alza (0,5%) en el mes de julio, por segundo mes consecutivo, impulsadas en especial por las ventas de autos y mobiliario.

A la espera de la reducción de tasas de interés

En cambio, la producción industrial estadounidense retrocedió un ligerísimo un 0,1% en un mes, mientras que analistas apostaban por un estancamiento, mientras que la confianza de los consumidores cedió tambié de forma modesta en agosto, a contramano de las expectativas del mercado.

Estos datos son de "difícil interpretación por parte de Reserva Federal" (Fed, banco central estadounidense), en especial de cara a "las expectativas de recortes en las tasas" de interés, dijo en una nota Michael Pearce, de Oxford Economics.

La mayoría de los expertos espera una reducción de los intereses de la Fed en su próxima reunión de política monetaria (FOMC) en septiembre.

Desde diciembre de 2024 las tasas directoras del banco central se han mantenido entre el 4,25% y el 4,50%.

Los actores del mercado esperan ahora el inicio de la reunión en Jackson Hole, un encuentro que reúne a numerosos bancos centrales, el próximo fin de semana.

"El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes, será seguido con atención con el fin de detectar cualquier indicio de previsiones del mercado sobre las tasas", añadió Pearce.

FUENTE: Con información de AFP.