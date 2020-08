EEUU: Cooperación económica y seguridad, prioridades de gira de Robert O´Brien

Durante el viaje, especificó Claver-Carone, además de temas económicos O´Brien, se interesará por aspectos relacionados con la seguridad y también acerca de seguridad financiera.

En esta rueda de prensa con periodistas de la región Claver-Carone respondió a preguntas relacionadas con la actualidad noticiosa en el continente como la opinión de EEUU acerca de la detención del expresidente Álvaro Uribe en Colombia; la contratación por parte de Panamá de médicos cubanos para combatir la pandemia del COVID-19 y la ayuda efectiva que EEUU está ofreciendo para enfrentar esta crisis de salud no sólo en Panamá, sino también en otro países aliados del hemisferio.

Esclareció que aunque la prioridad del viaje son los temas económicos, aseveró que la situación en Venezuela, por la incidencia que tiene no solo para ese país, sino para toda la región, seguirá siendo tópico de principal interés. En este sentido recordó que Nicolás Maduro, “quien continúa usurpando el poder de manera ilegítima en Venezuela, es una persona encausada por EEUU, acusada de narcotráfico y narcoterrorismo”.

A continuación reproducimos la transcripción de la conferencia de prensa telefónica sostenida con Claver-Carone.

Moderadora: Buenos días y saludos a todos desde el Centro de Medios de las Américas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Miami, Florida. Me gustaría dar la bienvenida a todos los periodistas que han llamado desde la región y desde los Estados Unidos. Hoy vamos a conversar con Mauricio Claver-Carone, Asesor Especial del Presidente, sobre el avance del viaje de Robert O’Brien, Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, a Colombia y Panamá. Una vez que termine sus comentarios iniciales, abriremos la línea para sus preguntas. Y ahora le doy la palabra al señor Claver-Carone.

Mauricio Claver-Carone: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la llamada. Estamos muy entusiasmados de toda la atención que vamos a tener particularmente hacia Latinoamérica y el Caribe en los próximos días. Ya se había anunciado anteriormente. La Casa Blanca anunció el domingo 16 que el Secretario de Estado, Michael Pompeo, va a ser el representante de los Estados Unidos para la toma de posesión del Presidente Abinader en la República Dominicana. Es una delegación importante. Estamos muy entusiasmados de las oportunidades conjuntamente con el nuevo Gobierno de la República Dominicana, con quien tenemos una amplia relación y ya hemos empezado a trabajar en una agenda conjunta hacia el futuro. La semana pasada, el Ministro de Asuntos Exteriores Asignado, Roberto Álvarez, estuvo aquí en Washington y hablamos sobre varias iniciativas hacia el futuro, incluyendo llevar a cabo un nuevo marco de América Crece con la República Dominicana y cómo trabajar conjuntamente para ayudar y trabajar con sus vecinos en Haití, que también podrían beneficiarse y quisiéramos igualmente trabajar bajo un marco de América Crece. Como saben, América Crece es la iniciativa de los marcos que hemos hecho para el financiamiento de energía e infraestructura, cuyos marcos ya hemos firmado con casi una tercera parte de la región. Más de 10 países han firmado marcos. Y la verdad es que ha sido un programa exitoso en el cual hemos podido sobrepasar muchas de las barreras para la inversión y el financiamiento por parte de instituciones privadas de los Estados Unidos y canalizando inversiones privadas con el trabajo del DFC, la Corporación de Desarrollo Financiero. Así que le damos la bienvenida y estamos entusiasmados de llevar a cabo una agenda de trabajo profunda con el nuevo Gobierno de la República Dominicana y obviamente tendrá el Secretario Pompeo conversaciones con ellos en ese sentido. El día siguiente, el lunes 17, el embajador O’Brien, el Consejero de Seguridad Nacional del Presidente Trump, estará viajando a Panamá y Colombia. Junto al embajador O’Brien estará viajando el Almirante Faller, quien es el Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. También estará viajando Adam Boehler, que es el Presidente de la Corporación de Desarrollo Financiero, el DFC de los Estados Unidos, y yo también estaré viajando como una cuarta parte en este viaje a los dos países, a Panamá y a Colombia. En Panamá estamos muy entusiasmados de que vamos a tener varios anuncios sobre desarrollo económico, también cuestiones de seguridad y seguridad financiera, que para Panamá es muy importante. El Presidente Cortizo en su mandato, una de sus prioridades ha sido trabajar en las cuestiones de la seguridad financiera para poder nuevamente sobrepasar algunos de los retos que han tenido con el GAFI. Hemos estado trabajando muy cercanamente con el Presidente Cortizo y ha habido progreso en esa gestión. Y nuevamente le damos la bienvenida a esa cooperación que hemos tenido con el Presidente Cortizo desde que llegó por esa vía. Y también por la vía económica y sobre la crisis de salud habrá algunos intercambios y algunos anuncios en cuestiones de cooperación en los temas de salud con el Gobierno de Panamá. Así que estamos muy entusiasmados con llegar a Panamá, obviamente uno de nuestros mejores aliados en el hemisferio occidental, y llevar a cabo esa visita. De ahí iremos a Colombia. En Colombia haremos un anuncio también muy importante, económico, sobre una sociedad económica muy importante que vamos a llevar a cabo con Colombia. También, obviamente en temas de seguridad, hablaremos. Colombia es uno de nuestros mejores socios en temas de seguridad en la lucha contra narcóticos y también tiene el desafío de tener una frontera, la frontera más populosa, con Venezuela, que francamente es un Estado que ha estado albergando a terroristas que han buscado crear fricción y terroristas que han causado mucho daño en Colombia. Como sabemos todos, Venezuela es un Estado narcoterrorista, cuya democracia ha sido usurpada por Nicolás Maduro, cuyos encausamientos por narcoterrorismo y narcotráfico están aquí en los Estados Unidos por el Departamento de Justicia. Es un reto para el Gobierno de Colombia y, obviamente, una de nuestras prioridades es poder trabajar conjuntamente con este gobierno para proteger a sus fronteras y para proteger a sus ciudadanos. Pero estamos muy entusiasmados sobre el anuncio particularmente económico que haremos durante ese viaje. Lo cual va a ser creo que un proyecto, uno de los proyectos más ambiciosos que ha llevado a cabo el Gobierno de los Estados Unidos con un Gobierno amigo, con Colombia, que es quizás nuestro mejor aliado en el hemisferio occidental. Un proyecto que va a ser el nuevo estándar, francamente, en cuestiones de ambición y desarrollo económico, de lo cual estamos muy, muy orgullosos. Colombia también es uno de los países que más interés ha mostrado en nuestra nueva iniciativa que lanzaremos pronto sobre el Regreso a las Américas, que es también parte de América Crece, en la cual estamos creando varios incentivos para poder repatriar y regresar a los Estados Unidos y a la región, a nuestros vecinos, empresas norteamericanas que hayan estado establecidas en Asia, que tras la pandemia se han dado cuenta de que estar tan lejos de los Estados Unidos ha sido un costo de oportunidad. Tenemos una gran oportunidad y una gran voluntad, no solamente política, pero corporativa existe ahora en las empresas norteamericanas para relocalizarse en las Américas y tenemos que aprovechar esa oportunidad que sería muy importante. Y bajo ese marco habrá varios anuncios muy importantes. Estamos muy entusiasmados. Este viaje es parte del compromiso del Presidente hacia la región y los éxitos, y en cuestión de seguridad también notaría que con Colombia y con Panamá y con tantos otros socios del Caribe y Centroamérica, hemos tenido un éxito histórico debido a nuestra nueva alianza y expansión de la lucha contra narcóticos. La presencia del Comando Sur conjuntamente con las Fuerzas Armadas y los varios sectores de aplicación de ley de los países de la región. En los últimos meses, bajo la nueva operación que empezó el 1º de abril, ya se han prevenido o captado 163 toneladas de cocaína y marihuana, que significa casi cuatro mil millones en drogas que se han incautado, lo cual ha sido un gran éxito que no se podía haber llevado a cabo sin el apoyo y la colaboración de todos nuestros vecinos y aliados en el Caribe, en América Central y en Sudamérica. Esto obviamente ha sido un ejemplo, un gran ejemplo, de lo que podemos hacer en la cooperación en temas de seguridad. Y con eso los dejo para llevar a cabo si tienen preguntas, con mucho gusto las contestamos. Un punto adicional…Bueno, díganme.

Pregunta: Juan Merlano, de Caracol TV. Señor Claver-Carone.Llegan ustedes a Colombia en un momento bastante complicado a nivel doméstico, por cuenta de la detención preventiva, detención domiciliaria en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un gran amigo de los Estados Unidos, Presidente durante dos períodos, que implementó el Plan Colombia, que para mucha gente aquí en los Estados Unidos fue un esfuerzo bilateral exitoso ¿Está preocupado los Estados Unidos por que la detención de Uribe pueda generar algún tipo de desestabilización interna que incluso ya el señor, el vecino, Nicolás Maduro aplaudió la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. ¿Están preocupados ustedes por eso? ¿Tienen algún comentario al respecto?

Mauricio Claver-Carone: Nosotros siempre vamos a trabajar estrechamente con Colombia en temas de seguridad. No nos preocupa en particular. Colombia es una democracia madura y vamos a siempre cooperar con ellos en ese sentido. El sistema de justicia en Colombia está llevando a cabo su proceso. Como todos, queremos que ese proceso sea transparente y, como le pediríamos a cualquier país del mundo, que no se politice. Pero, estamos seguros y obviamente trabajaremos con Colombia para su seguridad, como hemos trabajado en el pasado, como hemos trabajado bajo el Plan Colombia y como lo vamos a trabajar con las nuevas iniciativas que estamos llevando a cabo de desarrollo económico y obviamente de seguridad. Y asegurarnos también que esa frontera tan compleja que tiene con Venezuela y las amenazas que Venezuela le significan a Colombia, que siempre sepan que los Estados Unidos están al lado de Colombia.

Pregunta: Adela Coriat de la Estrella de Panamá. El gobierno panameño busca contener la pandemia y ha lanzado la idea de contratar a médicos cubanos para ayudar en la tarea. ¿Cómo mira este escenario?

Mauricio Claver-Carone: Los Estados Unidos y Panamá tienen una cooperación muy estrecha en cuestiones de cooperación de salud y habrá anuncios durante este viaje, muy importantes en esa cooperación y esa asistencia por parte de los Estados Unidos a la región. Los Estados Unidos ya ha donado casi 150 millones de dólares en varios equipos hacia la región y obviamente habrá un anuncio importante sobre Panamá. En cuestión de los médicos cubanos, lo que le hemos comunicado al Gobierno de Panamá, como se lo comunicamos a cualquier país que esté considerando contratar médicos con el Gobierno cubano, porque no es contratar a médicos cubanos, es contratar, hacer un contrato con el Gobierno que le manden cubanos, pero el que se beneficia es el Gobierno cubano, es asegurarnos sobre nuestras preocupaciones sobre lo que es el tráfico humano. Se ha reconocido que el tráfico de estos médicos por parte del Gobierno cubano ha sido identificado por ONGs y por entidades internacionales como tráfico humano que nos preocupa obviamente el robo por parte del régimen cubano, de los salarios de estos médicos y la violación de derechos laborales bajo estándares internacionales. Así que abogaríamos con Panamá y con todos los países del mundo que se respeten los derechos de los individuos, de estos médicos en sí, y que no sean usados y no permitan que sean usados como rehenes del régimen cubano.

Pregunta: Gabriela Perozo de VPItv. Ya se ha mencionado que Venezuela será uno de los temas a tratar. Pero quería saber si nos puede ampliar un poco más sobre las posibles reuniones o anuncios que se hagan al respecto, tomando en cuenta que ahora la influencia de Irán es muchísimo mayor en la zona y, como van a visitar Panamá y hablaba de seguridad financiera, el tema del TIAR. Si se ha avanzado en nuevas investigaciones y nuevas sanciones a todas esas personas que están lavando dinero en el continente.

Mauricio Claver-Carone: Obviamente los temas de seguridad se van a hablar. No les puedo adelantar obviamente ninguna de las conversaciones que se llevarán a cabo. La prioridad en este viaje en particular va a ser en temas económicos y en el plan económico, que va a estar ligado y tiene obviamente –indirectamente– ligado a los temas y tiene su consecuencia el tema de seguridad. Pero obviamente Venezuela siempre es un tema prioritario en conversaciones y obviamente es un tema que nos preocupa particularmente con los retos que sufre Colombia con su frontera con Venezuela y las amenazas que han recibido por parte de Nicolás Maduro y los narcoterroristas y los grupos criminales que alberga Nicolás Maduro en Venezuela. La presencia de Irán en Venezuela ha sido ya por muchos años. No es nueva. La diferencia hoy en día es que se sabe, que se ha desenmascarado, por desesperación, porque le hemos cerrado las puertas al mundo, pero no es nueva. Lo que hemos aprendido, lo que ya ahora el mundo ya sabe abiertamente que es lo que por muchos años se negaba y se cuestionaba. Pero ya hoy en día el régimen de Nicolás Maduro ha sido desenmascarado, sus nexos con el narcotráfico, su liderazgo del Cártel de los Soles, sus nexos con Irán y el papel desafortunado y desestabilizador que juega Cuba, que también en ese país ya hoy en día es algo que no es cuestionado y que se ha desenmascarado. Y esa es la gran diferencia.

Pregunta: Paola Toro de Noticias RCN. Quisiéramos saber cuál es la posición de Estados Unidos sobre el proceso que se adelanta contra Salvatore Mancuso, en medio de las versiones de que sería enviado a Italia.

Mauricio Claver-Carone: Estamos trabajando cercanamente con el Gobierno de Colombia. Obviamente, el Departamento de Justicia de aquí de los Estados Unidos está trabajando cercanamente con Colombia. A ver, obviamente que se está llevando a cabo ese proceso. Pero obviamente no puedo compartir detalles de esas conversaciones con nuestro Departamento de Justicia.

Pregunta: Roberto González de La Prensa, Panamá. Usted mencionó que uno de los motivos o de los temas que se van a tratar en la visita a Panamá es sobre el tema de seguridad financiera. Panamá en los últimos años ha reforzado bastante su marco legal para, digamos, prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Pero lo cierto es que sigue siendo considerado, y así lo hace, por ejemplo, el GAFI, que lo tiene en su lista gris, como uno de los países vulnerables. ¿Cómo puede Panamá reforzar ese marco legal? Me gustaría conocer y de qué forma, si es que se está trabajando con los Estados Unidos en esta materia. Gracias.

Mauricio Claver-Carone: El Presidente Cortizo heredó del Gobierno anterior los retos en los temas de GAFI y la postura en el GAFI. Una de las prioridades que desde el primer día, y lo puedo decir ya directamente porque desde antes de la toma de posesión me lo comunicó, es poder trabajar conjuntamente para sobrepasar y poder salirse de la lista gris esta de GAFI. Hemos trabajado muy estrechamente con el Presidente Cortizo para poder salirse de esta lista. Creo que una de las cosas que vamos a hacer y que anunciaremos el lunes en un paso, algo que podríamos ayudar. Hemos estado cooperando muy estrechamente con ellos y no tenemos la menor duda por nuestra parte de que la voluntad política existe y la voluntad del Presidente Cortizo es poder sobrepasar este reto que heredó el Gobierno anterior.

Pregunta: Rosanna Abreu de la W Radio de Colombia. Señor Claver, Colombia es uno de los países con mayor sufrimiento ante la crisis del coronavirus. ¿Ustedes piensan ayudar en cuanto al ámbito de salud, proporcionando alguna cobertura médica para los ciudadanos de Colombia?

Mauricio Claver-Carone: Por supuesto, ya lo hemos hecho, lo hemos hecho en donaciones, obviamente de ventiladores, de otros equipos de protección. Lo haremos en cooperación. Obviamente, y también con Panamá, en temas de desarrollo de las vacunas y en otros temas de salud. Obviamente, Panamá y Colombia son dos países aliados de los Estados Unidos, amigos, y vamos a cooperar en esos temas y es parte de las conversaciones que tendremos durante esta visita.

Pregunta: Alina Dieste de AFP. El señor Robert O’Brien anunció en julio que algo pasará con Venezuela y dijo que Washington estará muy involucrado. ¿Cuál es el principal tema de la crisis venezolana que el señor O’Brien pondrá sobre la mesa durante su visita a Panamá y Colombia?

Mauricio Claver-Carone: El narcotráfico es muy importante. El embajador O’Brien escribió, no sé qué semana es ya, la semana pasada o esta semana, escribió un editorial en el Miami Herald, en el Nuevo Herald sobre el narcotráfico, sobre los éxitos que hemos tenido en el narcotráfico. Ya les había hablado de algunos números: 163 toneladas métricas que hemos incautado, cuatro mil millones en valor de esas drogas. Hemos visto, obviamente, estamos viendo los flujos de esa droga de Venezuela a puntos en Centroamérica. Ha habido reportajes abiertos sobre avionetas procedentes de Venezuela que han sido, en México, Guatemala y Honduras, han sido interceptadas. Y que obviamente refleja abiertamente ese flujo de drogas en ese sentido. Esas drogas y ese Cártel de los Soles respaldado por los grupos narcoterroristas colombianos, el ELN y algunos de los fugitivos de las FARC que siguen ahí. Personas que están también encausadas en los Estados Unidos y buscadas por la ley en los Estados Unidos. Y obviamente reforzaremos esos temas y buscaremos incrementar aún más la cooperación para poder terminar con estos cárteles, incluyendo el Cártel de los Soles. Lo cual desafortunadamente Venezuela es el único país del mundo cuyo líder está actualmente encausado por narcotráfico y narcoterrorismo en los Estados Unidos, como cuyo líder no reconocido, pero quien está usurpando el poder y manejando el poder. Es una persona encausada por narcotráfico y narcoterrorismo aquí en los Estados Unidos. Y eso obviamente hace y peligra que Venezuela es un narcoestado en ese sentido. Así que seguiremos obviamente trabajando con Colombia, con Panamá y, en ese sentido, con el Gobierno interino, el Gobierno legítimo de Venezuela, del Presidente Juan Guaidó, para poder llevar a cabo una cooperación en cuestiones de la aplicación de ley, en cuestiones de terminar con estos grupos narcoterroristas en Venezuela y en Colombia, obviamente.