El primer sonido de la guerra es el silencio: Cómo iniciaría una campaña estadounidense Southern Spear con guerra electrónica

Este artículo presenta un concepto hipotético de operaciones (CONOPS), basado en fuentes abiertas, sobre cómo una campaña estadounidense contra el régimen ilegal venezolano y objetivos de narco-carteles bajo la Operación Southern Spear podría comenzar con guerra electrónica en lugar de ataques cinéticos.

Explora cómo las fuerzas conjuntas y navales de EEUU podrían emplear operaciones en el espectro electromagnético (EMSO) para cegar radares, cortar comunicaciones y perturbar la navegación, aislando así el mando y control venezolano y sus defensas aéreas antes de comprometer misiles o aeronaves. El análisis reequilibra el papel de la guerra electrónica desde superficie, enfatizando SEWIP principalmente como autodefensa y apoyo, y destaca las plataformas de guerra electrónica embarcadas en portaaviones como el EA-18G Growler y los F/A-18 con pods de interferencia y señuelos como la probable vanguardia para la supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD).

El documento también refina la discusión de los sistemas venezolanos de fabricación rusa, como el S-300VM y el Buk, señalando que su preparación real sigue siendo incierta. Finalmente, amplía el análisis legal para reflejar el debate continuo sobre cuándo los efectos de la guerra electrónica pueden calificar como un “ataque” bajo el derecho de los conflictos armados.

1. Introducción: por qué el primer movimiento es el silencio

En los conflictos modernos de alta intensidad, el control del espectro electromagnético puede ser más decisivo que el primer disparo cinético. La guerra electromagnética ha pasado de ser una especialidad “de apoyo” marginal a un instrumento central que define las comunicaciones, la navegación, la inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento y la guía de armas en todos los dominios.

Para la fuerza conjunta estadounidense desplegada bajo Southern Spear cerca del territorio venezolano, la dominación del espectro electromagnético ofrecería una ventaja asimétrica sutil pero aplastante. Para los civiles, nada parece moverse. Sin embargo, dentro de los búnkeres de defensa aérea venezolanos, centros de operaciones y baterías costeras, comienza a expandirse el silencio. Las radios enmudecen. Los radares pierden trazas. Los drones se extravían.

Este artículo no pretende predecir lo que hará Estados Unidos. Propone un CONOPS plausible construido completamente a partir de fuentes abiertas y doctrina general. Parte de la premisa de una decisión presidencial para llevar a cabo ataques limitados contra objetivos del régimen venezolano y de narco-carteles, y pregunta cómo una fuerza conjunta y multidominio de EEUU en el Caribe podría usar guerra electrónica para preparar las condiciones del éxito.

El escenario descansa sobre tres pilares. Primero, Estados Unidos ha desplegado un paquete de fuerzas inusualmente poderoso en el Caribe, que incluye buques de guerra, infantes de marina, un submarino y un grupo de portaaviones centrado en el USS Gerald R. Ford, todo bajo un mandato público para contrarrestar el narcotráfico y proteger la patria. Segundo, la doctrina estadounidense ahora trata las operaciones en el espectro electromagnético como un componente central de la guerra, y no una consideración técnica secundaria. Tercero, Venezuela opera sistemas de defensa aérea de fabricación rusa como el S-300VM y el Buk junto con una mezcla de activos más antiguos, con niveles reales de preparación inciertos pero cuyas arquitecturas son generalmente bien entendidas por analistas occidentales.

Bajo ese marco, el primer movimiento de una campaña muy probablemente será silencioso.

2. Southern Spear y el retorno de la guerra electrónica

2.1 Postura de fuerzas y carácter multidominio

Las fuentes abiertas describen un aumento constante de fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo Southern Spear, con aproximadamente quince mil efectivos, múltiples buques de superficie y un grupo de portaaviones operando dentro del alcance del territorio venezolano. Este despliegue combina capacidades aéreas, marítimas, espaciales y terrestres en una postura multidominio.

En términos prácticos, esto significa que el principal brazo de ataque no es solo la flota en el mar. Es el componente aéreo que puede operar desde el portaaviones o desde bases terrestres regionales, apoyado por sensores marítimos, ISR conjunto y armas de largo alcance. Desde la perspectiva de SOUTHCOM, se trata de una lucha aire-tierra y tierra-tierra, con el elemento marítimo actuando como plataforma móvil de ataque y sensores en lugar de una línea de “cañones estilo acorazado” independiente.

2.2 El papel central de la guerra electrónica en el conflicto contemporáneo

Análisis recientes del RAND y otros centros de investigación señalan que Rusia ha empleado la guerra electrónica de forma agresiva en Ucrania para aislar unidades, interferir con drones, degradar GPS e interrumpir armas guiadas occidentales. Esto ha obligado a Ucrania y a sus socios a adaptarse en tiempo real a fuerte contestación del espectro.

En respuesta a estas y otras lecciones, la doctrina de EEUU y la OTAN ha elevado las operaciones en el espectro electromagnético a una preocupación central. La Publicación de Doctrina de la Fuerza Aérea 3-85 codifica EMSO como un área nuclear de misión que integra apoyo de guerra electrónica, ataque electrónico y protección electrónica. Las publicaciones conjuntas reflejan ese cambio y enfatizan la necesidad de planificar la dominación del espectro desde el inicio.

En el ámbito naval, la flota de superficie estadounidense está desplegando el AN/SLQ-32(V)7 SEWIP Block 3, que incorpora detección pasiva moderna y ataque electrónico activo contra amenazas de radar y misiles para la autodefensa del buque y apoyo del área local. Al mismo tiempo, el brazo aéreo de guerra electrónica embarcado en el portaaviones es igualmente importante. Los EA-18G Growler y los F/A-18 equipados con pods de interferencia y señuelos proporcionan supresión de defensas aéreas enemigas a nivel de teatro, esencial para abrir corredores aéreos sobre una costa defendida.

En resumen, el despliegue Southern Spear no es solo una presencia naval grande. Es una fuerza multidominio con capacidades de guerra electrónica integradas en aire, mar y espacio, lista para moldear cualquier contingencia que surja en el Caribe.

3. El panorama electromagnético: EEUU y Venezuela

3.1 Defensa aérea y postura de guerra electrónica venezolana

El inventario de defensa aérea de Venezuela incluye sistemas de fabricación rusa como el S-300VM Antey-2500 para defensa de área de largo alcance y el Buk-M2E para alcance medio, junto con sistemas heredados como variantes Pechora y sistemas portátiles MANPADS, además de un número limitado de cazas Sukhoi Su-30. Estos sistemas dan a Caracas al menos la capacidad teórica de disputar el espacio aéreo alrededor de centros políticos y militares clave.

El estado real de preparación de estos sistemas es incierto. Analistas han sugerido problemas de mantenimiento, escasez de repuestos y posible dependencia de apoyo técnico ruso. Al mismo tiempo, tales evaluaciones se basan en información incompleta. Por tanto, es más honesto afirmar que Venezuela posee una red de defensa aérea potencialmente capaz pero opaca, cuya disponibilidad operativa real solo se revelaría bajo estrés.

En el lado electromagnético, Venezuela ha experimentado con cobertura radar, interferencia GPS y otras medidas en respuesta a crisis pasadas y a intentos de asesinato. Socios externos, incluidos Rusia e Irán, han proporcionado diversas formas de apoyo militar y técnico que pueden incluir elementos de guerra electrónica u operaciones ciber-habilitadas en el espectro. Aun así, la infraestructura de EW parece fragmentada, principalmente estática y altamente centralizada, lo que la hace vulnerable a los conceptos modernos de EMSO que enfatizan sensores distribuidos, emisiones ágiles y maniobra rápida dentro del espectro.

3.2 Capacidades de guerra electrónica navales y conjuntas de EEUU

En comparación, las fuerzas conjuntas estadounidenses despliegan una arquitectura de EW en capas. En el mar, los buques de superficie llevan la familia AN/SLQ-32, con SEWIP Block 3 aportando ataque electrónico robusto para autodefensa y apoyo local contra amenazas guiadas por radar y misiles. Estos sistemas permiten que los buques detecten, clasifiquen e interfieran emisores hostiles y ayuden a proteger el grupo de tarea de sistemas antibuque costeros y aeronaves.

En el aire, sin embargo, reside la verdadera punta de lanza de EW a nivel teatro. El EA-18G Growler, una plataforma dedicada de ataque electrónico aéreo, está diseñada para escoltar paquetes de ataque, ejecutar interferencia de gran alcance contra radares y comunicaciones, y apoyar SEAD suprimiendo sensores enemigos y guiando armas antirradiación. Los F/A-18 basados en portaaviones también pueden portar pods de interferencia, señuelos y misiles antirradiación que forman parte de la supresión y destrucción de defensas aéreas enemigas.

Estos activos aéreos se integran con plataformas conjuntas de ISR y sistemas basados en el espacio para crear una imagen coherente del entorno electromagnético y generar efectos cronometrados con precisión. La doctrina conjunta describe EMSO como un conjunto coordinado de acciones que proporcionan a las fuerzas propias acceso y uso del espectro mientras niegan o degradan el uso adversario.

Así, en cualquier campaña cerca de Venezuela, la guerra electrónica desde buques de superficie protegería principalmente a la fuerza y aportaría apoyo local. La guerra electrónica aérea desde aeronaves embarcadas y de bases terrestres probablemente lideraría la lucha contra las defensas aéreas venezolanas y redes clave de mando.

4. Un CONOPS hipotético “EW primero” bajo Southern Spear

Lo que sigue es un concepto notional de operaciones, basado enteramente en doctrina y reportes de fuentes abiertas. Parte de la premisa de una decisión presidencial de ejecutar ataques limitados contra nodos del régimen venezolano y del narco-cartel, con objetivos asociados al terrorismo narco y la seguridad regional más que a un cambio total de régimen.

Fase 0: Conformación electromagnética y mapeo del orden de batalla

Antes de cualquier escalada pública, las fuerzas estadounidenses intensificarían la conformación EMSO. Activos navales, aéreos y espaciales llevarían a cabo recolección persistente ELINT y SIGINT para construir un orden detallado de batalla electromagnético. Ese esfuerzo mapearía frecuencias de radar, redes de comunicaciones, enlaces de datos y ayudas de navegación asociadas a fuerzas militares y de seguridad venezolanas.

Al mismo tiempo, los gestores del espectro monitorearían cualquier interrupción rutinaria de GPS o suplantación cerca de bases aéreas venezolanas, sitios SAM y radares costeros. Podrían producirse “interferencias de prueba” limitadas y reversibles en aguas o espacio aéreo internacionales para sondear los procedimientos de respuesta venezolanos. El objetivo no sería provocar, sino comprender. Esa preparación colocaría a los planificadores estadounidenses en posición de “apagar” rápidamente partes críticas de la red venezolana una vez dada la orden.

Fase 1: Aislamiento estratégico mediante interferencia y engaño

Una vez autorizado por el Presidente, el primer movimiento a gran escala sería el aislamiento estratégico, no el ataque cinético inmediato.

Activos aéreos y marítimos de EW comenzarían interferencia de área amplia sobre comunicaciones militares venezolanas, concentrándose en los enlaces que unen radares, baterías de defensa aérea, aeródromos, unidades costeras y autoridades nacionales de mando. Los circuitos de voz HF, VHF y UHF podrían degradarse o denegarse intermitentemente. Los enlaces de microondas y estaciones repetidoras podrían sufrir perturbaciones dirigidas.

En paralelo, Estados Unidos podría emplear técnicas de guerra de navegación para interferir selectivamente con GPS y otros sistemas de navegación satelital en áreas definidas. Eso afectaría drones, artillería y aeronaves venezolanas, mientras que las fuerzas estadounidenses usarían modos resistentes a interferencias y métodos alternativos de navegación.

El objetivo sería crear una niebla de incertidumbre. Las órdenes llegarían tarde o no llegarían. Las trazas de radar aparecerían y desaparecerían. Los operadores de drones perderían confianza en la información de sus pantallas. Todo esto ocurriría con un daño físico mínimo, pero su impacto psicológico y operacional podría ser profundo.

Fase 2: SEAD y DEAD liderado por guerra electrónica aérea embarcada

Con el mando y comunicaciones venezolanas ya tensionados, la siguiente fase se centraría en la supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD) y, de ser necesario, su destrucción (DEAD).

Aquí, la guerra electrónica aérea embarcada y las aeronaves de ataque liderarían. Las tripulaciones EA-18G Growler ejecutarían interferencia de escolta y a distancia contra los radares de control de tiro S-300VM, Buk y asociados. Encubrirían la aproximación de paquetes de ataque F/A-18 y degradarían la capacidad venezolana de rastrear y comprometer objetivos. Los F/A-18 armados con misiles antirradiación explotarían cualquier emisión, guiándose hacia los radares activos cuando se encendieran para intentar comprometer.

Los buques equipados con SEWIP Block 3 apoyarían esta lucha defendiendo al grupo de tarea contra cualquier respuesta misilística costera y agregando ataque electrónico local contra radares que amenazaran a la flota. Su papel sería crucial, pero alineado con su diseño: servir al portaaviones y al paquete aéreo conjunto, no sustituirlo.

Mediante esta combinación de EW aérea y naval, las defensas aéreas venezolanas de largo y medio alcance podrían quedar arrinconadas. Algunos sitios podrían apagar sus radares para evitar ser atacados. Otros podrían persistir y ser destruidos. En cualquiera de los casos, comenzarían a abrirse corredores aéreos sobre áreas seleccionadas de ataque.

Fase 3: Ataque de precisión bajo dominancia del espectro electromagnético

Una vez suprimidas las amenazas clave de defensa aérea, Estados Unidos podría iniciar ataques de precisión contra la logística de carteles, nodos de mando del régimen y ciertas infraestructuras militares que apoyan el terrorismo narco o amenazan la estabilidad regional.

Aeronaves embarcadas, municiones de largo alcance y drones operarían bajo un paraguas protector de EW. Interferencias aéreas seguirían degradando comunicaciones y sensores, mientras la EW de superficie protegería contra represalias misilísticas costeras o aéreas. Plataformas de drones con guías robustas y paquetes anti-interferencia presionarían ataques incluso en zonas con restos de actividad EW.

Durante esta fase, el énfasis seguiría en objetivos limitados y discriminados. El objetivo no sería arrasar ciudades ni colapsar instituciones estatales. Sería socavar la capacidad del régimen para actuar como patrocinador narco-terrorista y para amenazar al hemisferio.

Fase 4: Apoyo a operaciones terrestres limitadas y de fuerzas especiales

Si la campaña se ampliara para incluir incursiones contra objetivos de alto valor dentro de territorio venezolano, la guerra electrónica también apoyaría a fuerzas especiales y componentes terrestres limitados.

Durante inserción y extracción, activos de EW podrían suprimir radares de vigilancia costera, contrarrestar drones hostiles y perturbar temporalmente comunicaciones en sectores urbanos o costeros específicos. Dentro de esos sectores, la denegación del espectro y operaciones de información habilitadas por ciber podrían impedir la coordinación rápida de fuerzas de seguridad del régimen.

Las fuerzas amistosas se beneficiarían de comunicaciones resistentes a interferencias, navegación protegida e ISR integrado, todo coordinado para reducir el riesgo de emboscada o error de cálculo. Una vez completadas las incursiones, los efectos EW podrían reducirse para restaurar rápidamente las comunicaciones civiles y la navegación normales.

5. Dimensiones legales, estratégicas y morales

5.1 La guerra electrónica y el derecho de los conflictos armados

El estatus legal de las operaciones de EW es más matizado que una simple afirmación de que la interferencia “no es un ataque”. Los académicos jurídicos y los manuales militares reconocen que algunas acciones de EW pueden quedar por debajo del umbral de ataque, especialmente cuando crean efectos transitorios y reversibles sin daño físico. Al mismo tiempo, también señalan que alteraciones severas o prolongadas de sistemas críticos pueden acercarse a ese umbral o cruzarlo, según el contexto, las consecuencias y la intención.

Por ejemplo, la interferencia dirigida contra radios militares durante un enfrentamiento limitado puede tratarse de manera distinta a acciones amplias en el espectro que afecten aviación civil, hospitales o infraestructura esencial. El derecho internacional humanitario se aplica a todas las operaciones militares, incluida la EW, y los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad militar continúan guiando la planificación y ejecución.

En la práctica, esto significa que cualquier campaña EMSO-primero debe diseñarse con límites claros, selección cuidadosa de objetivos y evaluación continua de efectos colaterales en el ámbito civil.

5.2 Ventajas estratégicas de un enfoque EMS-primero

Un enfoque EW-primero ofrece varios beneficios estratégicos. Permite control temprano de la escalada, ya que Washington puede aplicar presión y señalar seriedad sin recurrir inmediatamente al bombardeo convencional. Puede crear impacto psicológico sin destrucción física, obligando a los decisores adversarios a enfrentar una pérdida súbita de capacidad que podría motivar negociación o cumplimiento.

También mejora la seguridad operacional. Para cuando ocurren ataques cinéticos, los sensores venezolanos ya podrían estar comprometidos, limitando su capacidad de reconstruir la secuencia de eventos o de dirigir represalias contra plataformas estadounidenses.

5.3 Riesgos y consideraciones regionales

Existen riesgos reales. Cualquier campaña EMSO a gran escala en el Caribe podría afectar inadvertidamente la aviación civil, el tráfico marítimo y las comunicaciones comerciales en estados vecinos. Los socios regionales pueden ser políticamente sensibles a tales perturbaciones, incluso si son temporales e involuntarias.

Además, una intensa actividad EW podría ser malinterpretada por Caracas o por sus socios externos como preparación para operaciones más amplias. Esa lectura equivocada podría precipitar acciones preventivas o motivar a potencias extranjeras a poner a prueba las defensas estadounidenses con sus propias sondas EW o cibernéticas.

Finalmente, una vez que el espectro se militariza en un teatro, el desafío posconflicto no es solo la reconstrucción terrestre. También es la restauración de condiciones seguras y predecibles del espectro para la vida civil y el comercio.

6. Conclusión: el valor estratégico del silencio

En una crisis entre fuerzas estadounidenses bajo Southern Spear y un régimen venezolano alineado con intereses narco-cartelizados, la dominancia del espectro electromagnético daría a Washington una ventaja decisiva antes de que caiga la primera bomba.

El silencio se expandiría por los sistemas venezolanos. Radares que antes barrían el horizonte mostrarían solo ruido o nada. Las radios transmitirían medias frases o ruido sin sentido. Los drones se desviarían de sus corredores. En los puestos de mando, los operadores observarían cómo los instrumentos confiables se volvían poco fiables.

Ese silencio no sería un accidente. Sería el resultado de planificación deliberada, EW y EMSO integrados y un enfoque multidominio que usa aire, tierra, mar y espacio juntos, no aislados.

La guerra electrónica, por tanto, no es una nota técnica secundaria. Es una de las herramientas centrales para una proyección de poder controlada, limitada y calibrada estratégicamente. En el hemisferio occidental y más allá, el primer sonido de la guerra podría ser, muy probablemente, el momento en que las máquinas del adversario dejan de hablar entre sí.

Referencias

Air Force Doctrine Publication 3-85. (14 de diciembre de 2023). Electromagnetic spectrum operations. U.S. Air Force. https://www.doctrine.af.mil/Portals/61/documents/AFDP_3-85/AFDP%203-85%20Electromagnetic%20Spectrum%20Ops.pdf

Joint Chiefs of Staff. (8 de febrero de 2012). Joint Publication 3-13.1: Electronic warfare. U.S. Department of Defense. https://info.publicintelligence.net/JCS-EW.pdf

Lieber Institute – West Point. (28 de octubre de 2024). Electronic warfare and the law of armed conflict. https://lieber.westpoint.edu/electronic-warfare-law-armed-conflict-2/

Northrop Grumman. (10 de julio de 2025). Surface electronic warfare improvement program (SEWIP) Block 3 overview. Janes Defence News. https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/sea/us-navy-advances-on-scaled-onboard-electronic-attack-system

U.S. Navy. (20 de septiembre de 2021). Surface electronic warfare improvement program (SEWIP) fact file. https://www.navy.mil/Resources/Fact-Files/Display-FactFiles/Article/2167559/surface-electronic-warfare-improvement-program-sewip/

RAND Corporation. (24 de noviembre de 2025). Electromagnetic warfare: NATO’s blind spot could decide the next conflict. https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/11/electromagnetic-warfare-natos-blind-spot-could-decide.html

The Conversation. (diciembre de 2025). Tracking the US military in the Caribbean: Why the build-up matters. https://stories.theconversation.com/tracking-the-us-military-in-the-caribbean

Wikipedia contributors. (2025). 2025 United States naval deployment in the Caribbean. In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/2025_United_States_naval_deployment_in_the_Caribbean

Colaboradores:

Dr. Luis Noguerol, miembro sénior y cofundador, MSI²

CDR Jose Adan Gutierrez, USN (Ret.), miembro sénior, MSI²

Dr. Angel Diaz, miembro sénior y cofundador, MSI²

Dr. Rafael A. Marrero, fundador y economista jefe, MSI²

LTC Octavio Perez, US Army (Ret.), miembro sénior y cofundador, MSI²