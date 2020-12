Estudiantes de EEUU convocan a manifestaciones de apoyo a San Isidro

“Todos estamos en contra de cualquier método de censura, difamación o intimidación ejercida desde el poder hacia integrantes del MSI y la sociedad civil cubana”, dice otra parte del texto.

Después de hacer un recuento sobre la importancia de la fundación del MSI y destacar su carácter multicultural y heterogéneo, los jóvenes muestran su apoyo a la protesta pacífica como un arma efectiva para reconstruir la democracia en Cuba y en aras de trabajar por la instauración de una sociedad plural donde se respeten los derechos elementales: “Recordamos que al Cuba ser firmante de la Declaración de Derechos Humanos, el gobierno es responsable de garantizar la libertad de expresión, de prensa, de asociación y de movimiento. Pedimos, por ende, que cese la persecución y la censura contra los medios independientes”.

Hansel A. Caudales Vazquez, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown, en conversación con Diario Las Américas, asegura que es un compromiso de las nuevas generaciones de cubanos unirse y aportar todos en la lucha por la libertad de Cuba y la reconstrucción del país.

Respecto a la negativa de diálogo por parte de las autoridades cubanas resaltan: “No es función de ningún estado o institución definir el arte ni regular quienes son artistas, como tampoco promover campañas de descrédito hacia artistas independientes y grupos opositores” y añaden: “Todas y cada una de estas medidas de carácter divisor por parte del gobierno cubano contrastan diametralmente con el mensaje unificador del MSI”.

Dentro del mensaje de la proclama y a manera de sentencia subrayan: “La sociedad cubana debe escuchar los reclamos de sus jóvenes. Es hora de reconciliarnos con el pasado, cicatrizar las heridas, abogar por la unión familiar y crecer juntos hacia una sociedad democrática y pluripartidista”, para terminar reconocen el valor de la unidad y de la creación de un ambiente integrador: “En Cuba no sobra nadie, y faltamos todos los cubanos de la diáspora que también queremos participar en la construcción de un futuro de amor, donde el discurso gubernamental no sea de odio y miedo hacia el que disiente, sino de conciliación y justicia”.

Tienen planificado reunirse hoy a las 7:00 frente a la torre de la libertad.

Texto íntegro de la proclama y firmantes

2 de diciembre de 2020

Declaración de jóvenes universitarios cubanos en apoyo al MSI desde los Estados Unidos

Todos los que hoy redactamos y firmamos esta declaración tenemos algo en común: somos parte de Cuba, aunque vivimos fuera de la isla. Somos estudiantes de distintas universidades de los Estados Unidos, y estamos solidarizados con las peticiones y demandas del Movimiento San Isidro (MSI) al gobierno cubano. Todos estamos en contra de cualquier método de censura, difamación o intimidación ejercida desde el poder hacia integrantes del MSI y la sociedad civil cubana.

Un grupo de artistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo, fundó el MSI con el fin de promover el arte independiente y libre en su comunidad de la Habana Vieja, de la cual toman el nombre. El movimiento agrupa académicos, poetas, artistas, músicos urbanos, personas de varios oficios, credos y edades. Entendemos que los miembros del MSI son acosados por las autoridades cubanas debido al ejercicio de su pensamiento crítico y artístico.

Vemos la detención del músico Denis Solís, miembro del MSI, como un proceso sumario que tuvo carácter excepcional sin que estuviera debidamente justificada esa excepcionalidad. Tras varios intentos pacíficos de abogar por la liberación de Solís, las autoridades reforzaron la vigilancia sobre los miembros del MSI, hasta el punto de obstruir el acceso a alimentos provenientes de vecinos que velaban por su bienestar. Dadas las circunstancias de acoso y brutalidad policial que los envuelve y redoblando su petición por la liberación de Solís, se declararon en huelga de hambre: Iliana Hernández, Adrián Rubio, Oscar Casanella y Osmani Pardo. Además se declararon en huelga de hambre y sed: Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez y Maykel Castillo. El allanamiento del domicilio de Luis Manuel Otero Alcántara bajo la justificación de violaciones del protocolo de la pandemia es un claro ejemplo de la incomprensión del régimen autoritario ante los jóvenes cubanos que no se hacen eco del discurso oficialista. Alcántara se mantuvo hospitalizado varios días en contra de su voluntad, algo que entendemos como secuestro. Alcántara fue liberado el día primero de diciembre del hospital, fue detenido al día siguiente, y liberado nuevamente. Nos reconforta que se encuentra en buenas condiciones de salud y ha depuesto su huelga de hambre.

El pasado 27 de noviembre, cientos de ciudadanos, entre ellos artistas independientes y celebridades cubanas, se manifestaron frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Pacífica y voluntariosamente pidieron al gobierno que escuchara las peticiones de los miembros del MSI tanto como las del resto de la juventud cubana allí presente. Por este motivo, agentes del gobierno accedieron a una reunión con aproximadamente treinta representantes. Lo acordado en esta reunión no fue respetado por el Ministerio de Cultura.

Ante estas injusticias, sentimos el deber de alzar nuestras voces en apoyo a este movimiento, lamentando no poder manifestarnos físicamente con nuestros hermanos dentro de Cuba. En esta declaración dejamos plasmada nuestra posición y algunos de los cambios que queremos en nuestro país. Recordamos que al Cuba ser firmante de la Declaración de Derechos Humanos, el gobierno es responsable de garantizar la libertad de expresión, de prensa, de asociación y de movimiento. Pedimos, por ende, que cese la persecución y la censura contra los medios independientes que discrepan con las posturas del gobierno. Si toda la prensa cubana responde al gobierno, entonces no se ejerce un periodismo ético, objetivo y veraz. El odio inculcado desde el estado, a través de los medios de difusión hacia las personas que piensen diferente en Cuba, enajena y divide a la sociedad. Exigimos respeto hacia la sociedad civil y el cese de la represión policial a quien disiente, así como la liberación de todos los presos políticos y de conciencia, incluyendo a Solís. Es el deber de un gobierno velar por el bienestar de todos los ciudadanos de un país, y no solo por aquellos que apoyan a quienes detentan el poder. No es función de ningún estado o institución definir el arte ni regular quienes son artistas, como tampoco promover campañas de descrédito hacia artistas independientes y grupos opositores. Todas y cada una de estas medidas de carácter divisor por parte del gobierno cubano contrastan diametralmente con el mensaje unificador del MSI.

La sociedad cubana debe escuchar los reclamos de sus jóvenes. Es hora de reconciliarnos con el pasado, cicatrizar las heridas, abogar por la unión familiar y crecer juntos hacia una sociedad democrática y pluripartidista. En Cuba no sobra nadie, y faltamos todos los cubanos de la diáspora que también queremos participar en la construcción de un futuro de amor, donde el discurso gubernamental no sea de odio y miedo hacia el que disiente, sino de conciliación y justicia.

Voluntariamente, y con la aspiración de una Cuba con todos y para el bien de todos.

Hansel Caudales

Eliany Ruiz

Pedro Alfonso

Nathalie Fleites

Greter Garcia

Thalia Rivero

Estefany Rocio

Matt Jiménez

Celine Lopez

Emy Santana

Lilian Arce

Jose Aleman

Sabrina Romero

Gabriel Argiles

Ana Escandell

Andy Rivero

Nelson Lopez

Maria Paneque

Adrián Marino

Patricio Navarro

Claudia Alvarez

Adrian Perez

Jeidy Gonzalez

Laura Santos

Alejandro Zamora

Maria Chavez

Elda Borroto

Claudia Cruz

Eddie Rodriguez

Nurys Silvera

Karina Estopiñales

Paula Romero

Elianny Silvera

Amanda Alvarez

Amanda Iset

Amanda Gonzalez

Marianela Robau

Daniela Guzman

Oscar Puente

Ivette Rodriguez

Miguel Menéndez

Julieta Villalonga

Alejandro Silva

Alejandro Ramirez

Claudia Rojas

Daniela Hernandez

Will McCullough

Anavel Zaldivar

Alejandro Zaldívar

Benjamin Shannon

Gisell Curbelo

Patricia Malagón

Roberto Borrajo

Nuris Mell

Erick Muiño

Marla Boado

Pedro Ferrer

Melissa Gonzalez

Adrian Guerra

Amalia Abraham

Marcos Rivas

Osniel Garciga

Luis Gonzalez

Cesar Sarmiento

Erick Diaz

Ana Muñoz

Jose Paneque

Leo Moreira

Daily Barrios

Gabriel Coto

Merlin Ramirez

Abrahan Cid

Penelope Hernández

Damir Perez

Saudy Hernandez

Sarai Morales

Liliam Rojas

Camil Alonso

Camila Remon

Manny Garcia

Brenda Fleites

Jose Gonzalez

Sailin Sanchez

Ettihan Menendez

Carla A Cruz

Arliane Amelia Jiménez

Javier Alemán

Ernesto Medina

Amed Núñez

Dayana Acosta Lorenzo

Eilin Monteagudo

Reynier Montalván

Ernesto Gonzalez

Yeiny Morales

Verónica Dupontey

Kamila Perez

Carlos Hernandez

Karla Perez

Alejandro Jose Cortes

Juan R Rojas

Talia Salgado

Flavio Rodriguez

Ariel Acosta

Arianna Alonso

Beatriz Ramirez

Gustavo Gonzales

Lisandra Munos

Yuriam Garcia

Lorena Clavijo

Alejandro Garcia

Ashlie Rodriguez

Patricia García

Carlos Lopez

Catalina Gonzalez

Israel Bernal

Richard Acosta

Frank Rodriguez

Alessandra Cruz

Daniel Rousso

Ingrid Bauta