miércoles 14  de  octubre 2026
Más impuestos

Mamdani estrecha el cerco fiscal contra propietarios de segundas residencias en Nueva York

El alcalde socialista realiza una revisión de las exenciones fiscales que la ciudad concede a propietarios que declaran sus viviendas como residencia habitual en Nueva York

El socialista Zohran Mamdani alcalde la ciudad de Nueva York durante una conferencia de prensa.

El socialista Zohran Mamdani alcalde la ciudad de Nueva York durante una conferencia de prensa.

EFE
Por Julián Varela

NUEVA YORK — Grandes patrimonios y figuras prominentes del mundo empresarial en Estados Unidos, entre ellos el enviado especial de la Administración Trump, Steve Witkoff, se enfrentan a una mayor carga fiscal en Nueva York por el nuevo gravamen a las segundas residencias impulsado por el alcalde musulmán y socialista, Zohran Mamdani, reveló este miércoles una investigación de The Wall Street Journal.

El nuevo impuesto grava las viviendas de lujo cuyos propietarios tienen su residencia principal fuera de Nueva York. Se aplica a casas valoradas en más de cinco millones de dólares y a apartamentos y cooperativas valorados en más de un millón.

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A este recargo se suma una revisión de las exenciones fiscales que la ciudad concede a los propietarios que declaran sus viviendas como residencia habitual en Nueva York.

De acuerdo con el análisis de registros públicos llevado a cabo por el rotativo neoyorquino, varios contribuyentes acaudalados que trasladaron su residencia a Florida continuaron beneficiándose durante años de reducciones tributarias reservadas a los residentes locales.

Uno de los casos señalados es el del magnate inmobiliario Steve Witkoff, quien ha tenido que abonar casi 78.000 dólares a las arcas municipales después de que el periódico lo contactara por deducciones fiscales percibidas por un apartamento de Manhattan, según confirmó una portavoz.

Miles de dólares en cobros

Witkoff, cuya residencia principal figura en Miami Beach desde 2019, perderá un beneficio anual de 24.000 dólares y deberá afrontar un recargo cercano a los 101.000 dólares por el nuevo impuesto municipal.

Su defensa legal atribuyó la situación a un problema administrativo del edificio y aseguró que se trató de algo involuntario y no de una falsedad documental.

La investigación del diario cita a otros financieros en situaciones similares, como Lee Millstein, ejecutivo de Cerberus Capital Management; Ruben Kliksberg, consejero delegado del fondo de inversión Redwood Capital Management; y el inversor Ronald Olin.

En estos casos, los propietarios gozaban de rebajas fiscales de residencia habitual en Nueva York al tiempo que disfrutaban de la exención equivalente en Florida.

La ofensiva del alcalde musulmán y socialista está orientada a aliviar la presión presupuestaria de la urbe y aumentar la recaudación sobre las rentas más altas; ya ha derivado en la retirada de estas desgravaciones a unos 10.000 apartamentos de la ciudad tras una serie de auditorías.

Mamdani, de origen ugandés pretende también financiar la ayuda social a inmigrantes indocumentados.

FUENTE: Con información de EFE

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