Maduro continúa reticente a regresar al diálogo

Para Michael Penfold, profesor de políticas públicas y planificación estratégica, es erróneo suponer que EEUU le está restando poder de negociación a la oposición venezolana. “Mejor es decir que la oposición más extremista -escribió recientemente Penfold- se aferró a una teoría del cambio equivocada y asumió que el mundo no cambiaría. No funcionó. El poder de negociación no se presta. Es propio”.