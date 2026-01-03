ONG advierte sobre la "opacidad" del decreto de "estado de conmoción exterior" del régimen tras operación de EEUU

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no se pueden hacerse conjeturas sobre el decreto de conmoción exterior tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

CARACAS.- Tras el ataque de los Estados Unidos a Venezuela la madrugada de este sábado 3 de enero, el régimen de Nicolás Maduro anunció la declaratoria del " estado de conmoción exterior" .

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señala a DIARIO LAS AMÉRICAS que reina la opacidad sobre el documento, dado que no se conoce su contenido.

"Básicamente, el tema con la conmoción exterior es que puede suspender derechos, pero hasta donde sé nadie ha tenido acceso al texto del decreto y nosotros no sabemos cuál es el alcance de esos derechos que pueden ser limitados, y si hay toque de queda. Pero un estado de excepción permite tomar medidas extraordinarias", indica el abogado.

Añade que no se pueden hacer conjeturas y menos en un escenario como el que vive Venezuela en las últimas horas.

La conmoción exterior es una figura prevista en el artículo 338 de la Constitución Bolivariana de Venezuela: "Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Estados de Excepción, cuando se declara un estado de excepción, el decreto tiene fuerza de ley una vez aprobado en el Consejo de Ministros: debe publicarse en la Gaceta Oficial y difundirse de inmediato por todos los medios de comunicación.

La medida también permite medidas extraordinarias, como movilizar a la Fuerza Armada y restringir ciertas garantías, por hasta 90 días prorrogables. No puede restringirse el derecho a la vida.

Argumentos del régimen

En el comunicado difundido por el canciller de la dictadura Yván Gil, se señaló que se recurrió a la conmoción exterior bajo el argumento de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

"Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista (…) Del mismo modo ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", indicó el texto.

Silencio

Pero la reacción de los venezolanos ha sido hasta ahora la prudencia; hay un silencio casi sepulcral y un fuerte olor a pólvora que se adueñaron el sábado de Caracas luego de los bombardeos de Estados Unidos en la madrugada, en un "ataque a gran escala" que llevó a la captura a Maduro.

Las persianas color gris bajas de los negocios pintan el desierto panorama que se extiende a lo largo de la capital. Unos pocos coches recorren las calles desoladas y se ven filas de compradores nerviosos, que dan algo de movimiento a la ciudad de seis millones de habitantes.

Agentes vestidos por completo de negro, con armas largas y lentes de sol, recorren el centro de Caracas, donde se ubican sedes ministeriales como el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, así como en las oficinas de la policía científica CICPC.

También recorren el palacio de Miraflores, donde Maduro apenas días atrás ofrecía sus musicales mítines con improperios al imperialismo.

Tanto Maduro como su esposa Cilia Flores fueron capturados y sacados de Venezuela, según el presidente estadounidense Donald Trump.

