Subsecretario de Comercio de EEUU explora en Caracas oportunidades de mercado bilateral

El subsecretario de Comercio de EEUU, David L. Fogel, y el canciller venezolano, Félix Plasencia, hablaron el 7 de octubre en Caracas sobre las "grandes potencialidades de crecimiento" de la relación bilateral

CARACAS.- El subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos , David L. Fogel, se encuentra en Caracas para explorar el intercambio comercial y las oportunidades de mercado bilaterales, según informó este miércoles la embajada norteamericana en Venezuela.

Fogel se reunió hoy con el canciller venezolano, Félix Plasencia, para "potenciar oportunidades de mercado para ambos países", informó en su cuenta de X la embajada, sin ofrecer más detalles.

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"Estas iniciativas consolidan la recuperación económica de Venezuela bajo el plan de tres fases", subrayó la legación estadounidense en referencia a la estabilización, recuperación y transición democrática fijada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero.

Por su parte, el canciller Plasencia confirmó la reunión. Señaló en su cuenta de X que conversaron sobre las "grandes potencialidades de crecimiento" de la relación comercial entre ambos países.

Por instrucciones de la presidenta @delcyrodriguezv, sostuvimos un productivo encuentro con el Subsecretario del Departamento de Comercio de los EE.UU., David L. Fogel, con quien conversamos sobre las grandes potencialidades de crecimiento de la relación comercial entre nuestros… pic.twitter.com/XEEi9RkTQp — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 7, 2026

A su vez, el representante del gobierno interino de Delcy Rodríguez ratificó el compromiso de Venezuela de profundizar los lazos económicos y comerciales con Estados Unidos.

Tras la detención de Maduro y su esposa, acusados de cargos de narcoterrorismo en Nueva York, Venezuela ha recibido a varios funcionarios y delegaciones de Washington para encauzar canales de diálogo en materia de seguridad, energía y diplomacia.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó por segunda vez a Venezuela em septiembre para participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, días después del anuncio de un histórico macro acuerdo petrolero entre Washington y Caracas.

Visita a hospital

Por otra parte, la embajada estadounidense informó que el subsecretario de Comercio visitó el Hospital Doctor José María Vargas, en el oeste de Caracas, para conocer los nuevos equipos médicos de la empresa Phillips y su aliado estratégico Meditron, de acuerdo a la embajada.

"El proyecto incluye equipos tomógrafos, sistemas de ultrasonido y tecnologías avanzadas de diagnóstico y tratamiento", indicaron.

Igualmente, la delegación sostuvo que los equipos contribuirán a fortalecer la prestación de servicios de salud y ampliar el acceso a una atención de calidad en Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE