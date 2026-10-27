martes 27  de  octubre 2026
EEUU

Ventas de viviendas nuevas caen menos de lo esperado en septiembre

El mercado inmobiliario en Estados Unidos muestra signos de desaceleración, con precios todavía muy elevados y tipos de interés de los préstamos hipotecarios que vuelven a niveles récord

Ventas de viviendas usadas se enfrentan al alza de tasas hipotecarias.

Ventas de viviendas usadas se enfrentan al alza de tasas hipotecarias.

JUSTIN SULLIVAN / AFP
Por Leonardo Morales

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos disminuyeron en septiembre, aunque menos de lo previsto por los mercados, según datos del Departamento de Comercio.

El mes pasado, 676.000 casas y apartamentos nuevos encontraron comprador, en proyección anual -una estimación del número total de ventas en un año según el ritmo mensual observado-, lo que supone un retroceso del 0,6% con respecto a agosto.

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Aun así, es ligeramente mejor de lo que anticipaban los analistas, que esperaban una caída más pronunciada, a 653.000 unidades vendidas en ritmo anualizado, según el consenso publicado por MarketWatch.

El interés hipotecario

En la medición interanual, el descenso es mayor y alcanzó el 5,3%.

El mercado inmobiliario en Estados Unidos muestra signos de desaceleración, con precios todavía muy elevados y tipos de interés de los préstamos hipotecarios que vuelven a niveles récord.

Los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, dieron un ligero respiro, pero se mantienen en los niveles de interés más altos desde finales de 2023, en una media de 7,32%, según datos actualizados al 22 de octubre de la agencia de refinanciación Freddie Mac.

FUENTE: Con información de AFP.

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