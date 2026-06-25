viernes 26  de  junio 2026
CONSEJOS

El asilo afirmativo: una herramienta vital para quienes buscan protección en Estados Unidos

Con frecuencia recibo consultas de personas que no saben si califican, desconocen los requisitos o han esperado demasiado tiempo para iniciar su caso

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Diario las Américas | RACHEL LEÓN
Por RACHEL LEÓN

Durante años he tenido el privilegio de representar a personas y familias que llegaron a Estados Unidos buscando algo que muchos damos por sentado: la posibilidad de vivir sin miedo.

Entre las diferentes vías de protección que contempla la ley migratoria estadounidense, el asilo afirmativo continúa siendo una de las más importantes para quienes han sido perseguidos o tienen un temor fundado de persecución en sus países de origen.

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Sin embargo, existe mucha desinformación sobre este proceso. Con frecuencia recibo consultas de personas que no saben si califican, desconocen los requisitos o han esperado demasiado tiempo para iniciar su caso.

El asilo afirmativo permite que una persona que se encuentra físicamente en Estados Unidos solicite protección migratoria ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Para calificar, el solicitante debe demostrar que ha sufrido persecución o que teme ser perseguido debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular.

Uno de los aspectos más importantes es el tiempo. En la mayoría de los casos, la solicitud debe presentarse dentro del primer año de haber ingresado a Estados Unidos. Aunque existen excepciones, esperar demasiado puede complicar significativamente un caso que de otra manera podría tener méritos sólidos.

Como abogada de inmigración, he aprendido que cada historia es diferente. Detrás de cada solicitud hay una persona que ha enfrentado circunstancias difíciles y que busca una oportunidad para comenzar de nuevo. Por esa razón, la preparación adecuada de un caso es fundamental. No basta con tener una historia verdadera; también es necesario respaldarla con documentación, evidencia y argumentos legales que permitan demostrar los requisitos exigidos por la ley.

En los últimos años hemos visto cambios constantes en las políticas migratorias, así como un aumento considerable en el número de solicitudes de asilo. Esto ha generado mayores tiempos de espera y una revisión más rigurosa de los expedientes. Precisamente por ello, resulta más importante que nunca presentar solicitudes completas, organizadas y debidamente sustentadas.

Cuando un caso de asilo es aprobado, el beneficiario puede obtener autorización de empleo, solicitar la residencia permanente después de un año y eventualmente convertirse en ciudadano estadounidense si cumple con los requisitos establecidos.

Más allá de los beneficios legales, el asilo representa algo mucho más profundo: la posibilidad de vivir con seguridad, estabilidad y esperanza.

Como inmigrante y como abogada, entiendo la importancia de contar con una oportunidad justa para presentar una historia y ser escuchado. Estados Unidos ha sido históricamente un refugio para quienes huyen de la persecución, y el asilo continúa siendo una de las expresiones más importantes de ese compromiso humanitario.

Mi recomendación para cualquier persona que considere solicitar asilo es buscar orientación legal lo antes posible. Conocer sus derechos, entender el proceso y actuar a tiempo puede marcar una diferencia determinante en su futuro y en el de su familia.

Rachel León, Esq. Abogada de inmigración y CEO, Leon Law Firm. 7902 NW 36th Street, Suite 206. Doral, Florida 33166. (786) 502-2827

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