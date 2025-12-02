martes 2  de  diciembre 2025
Alcaldes de Hialeah impulsan colecta de juguetes en almuerzo benéfico

La tradicional celebración se realiza desde hace más de veinte años, con el objetivo de ayudar a niños necesitados en la época de Navidad.

Mandy Llanes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hialeah y la alcaldesa de esa ciudad Jacqueline García-Roves.

IVAN PEDRAZA - DLA
Jacqueline García-Roves junto a funcionarios públicos de la ciudad.

IVAN PEDRAZA - DLA
Jacqueline García-Roves alcaldesa de Hialeah y Daniel Hernández de Ideal Pharmacy, durante el Almuerzo de Alcaldes.

IVAN PEDRAZA - DLA
Entrega de la Membresía Honoraria Vitalicia de la Cámara de Comercio e Industrias de Hialeah a Jacqueline García-Roves.

IVAN PEDRAZA - DLA
Jacqueline García-Roves se dirige a los presentes durante la actividad.

IVAN PEDRAZA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera
HIALEAH. — Con un mensaje de solidaridad y compromiso comunitario, este lunes se celebró en el Milander Center el tradicional Almuerzo de Alcaldes, una reunión que por más de dos décadas ha servido como motor de apoyo para cientos de menores de edad de Hialeah que enfrentan necesidades durante la temporada navideña.

Cada año, los asistentes acuden con un regalo sin envolver, gesto que se transforma en sonrisas para menores de familias vulnerables. “Este evento es muy importante para la comunidad y para mí porque aquí recibimos juguetes donados, y esas donaciones regresan directamente a nuestros niños necesitados. Es una sorpresa, un regalito que podremos darles ahora en Navidad. Eso de verdad me conmueve”, expresó la alcaldesa de Hialeah, Jacqueline García-Roves durante la celebración.

Hard Rock The Holidays iluminó la fachada del icónico Guitar Hotel en Hollywood, Florida, con un espectáculo de más de 20 millones de luces, música, bailarines y un ambiente navideño lleno de magia.
Noche de magia, luces y encanto en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood
Ciudadanos ingresan a los centros de votación para ejercer su derecho al voto el 4 de noviembre de 2025.
Cuándo arranca votación anticipada para segunda vuelta en Miami, Hialeah y Miami Beach

Una tradición que supera las dos décadas

Lo que inició como una iniciativa comunitaria hace aproximadamente 22 años, se ha convertido en un símbolo de unión entre la administración municipal, el sector privado y los residentes.

“Para nosotros, en la Cámara, es muy importante trabajar de la mano con la ciudad y con nuestros miembros. Los negocios han dicho presente todos los años, y eso demuestra el compromiso de esta comunidad”, aseguró Mandy Llanes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hialeah quien lidera la actividad.

Llanes recordó que esta iniciativa ha trascendido varias administraciones —desde el entonces alcalde Julio Robaina y Carlos Hernández hasta la actual alcaldesa—, manteniéndose firme gracias al apoyo comunitario y de las instituciones que lo respaldan. “Es importante ayudar a los más desfavorecidos. Para muchos, que quizá tienen más posibilidades, este acto demuestra que el corazón sigue en el lugar correcto”.

Compromiso de la ciudad y respaldo de los negocios

El Almuerzo de Alcaldes se ha consolidado como un punto de encuentro donde empresarios, líderes cívicos, oficiales del Departamento de Policía local, familias, medios de prensa y la comunidad en general reafirman su intención de contribuir al bienestar local. “Es un orgullo ver cómo esta tradición se mantiene viva después de tantos años. La participación siempre ha sido increíble. Este evento demuestra lo mejor de Hialeah”, subrayó Mandy.

Además, destacó la importancia de que medios como Diario Las Américas acompañen estos proyectos: “Ustedes cubriéndolo y ayudando a visibilizarlo es clave. Siempre están presentes en todo lo que sucede en la ciudad”.

Durante el encuentro, se presentó un momento destacado cuando Jacqueline García-Roves recibió la Membresía Honoraria Vitalicia de la Cámara de Comercio e Industrias de Hialeah, un reconocimiento a su desempeño y participación activa en este tipo de obras.

Una Navidad más solidaria

Los juguetes recolectados serán distribuidos en las próximas semanas a niños de bajos recursos, un gesto que para muchos representa mucho más que un obsequio: significa esperanza y el recordatorio de que la comunidad de la Ciudad que Progresa se mantiene unida.

