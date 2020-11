Alcaldesa electa de Miami-Dade: "Mi elección es la victoria del cambio y las oportunidades"

Quienes le conocen de cerca afirman que Levine Cava, abogada y precursora de importantes programas sociales, “es una defensora incansable del bienestar de la familia”.

Abanderada también, certifican, de los derechos de la mujer, la infancia, la tercera edad y la confianza en la forma que el Gobierno condal actúa.

Oriunda de Nueva York, graduada de las universidades de Yale y Columbia, en sicología y asuntos sociales, Levine Cava se afincó en Miami en 1980, cuando la ciudad vivía los convulsos días del Éxodo de Mariel y comenzaba a librar la batalla contra el tráfico de drogas y el desenfreno de las influencias políticas.

Unos le tildaron de ‘radical de izquierda’. Incluso que afectaría el financiamiento de la Policía condal, ante las reclamaciones de grupos extremistas. Pero, acorde a sus palabras, las acusaciones formaron parte del “juego político para desacreditarme”.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la recién electa alcaldesa de Miami-Dade, solo unas horas después que el electorado le votara Madam Mayor, y habló sobre sus prioridades, cuando tome posesión del cargo el 17 de noviembre.

-¿Cómo se siente tras ser votada la primera alcaldesa del Condado Miami-Dade? el más poblado y próspero de Florida, con un presupuesto anual que rebasa los 9.000 millones de dólares.

Es muy importante ver que una mujer puede liderar el Condado. Nunca lo dudé. Definitivamente representa la victoria del cambio y las oportunidades, que las mujeres puedan alcanzar cualquier cosa.

-¿Cuál será su primera medida como alcaldesa?

Nombraré a un director médico que atienda las necesidades de Salud, en medio de esta pandemia de coronavirus, y convocaré a los líderes de la comunidad empresarial para trazar el camino que reconstruya nuestra economía.

-Prometió trabajar duro para la familia y las pequeñas empresas para hacerle frente a esta crisis económica y mejorar el bienestar de todos. ¿Qué planea hacer?

Eso haremos. Estamos en una situación en la que muchos están sufriendo. Las filas para recibir alimentos crecen. Estuve en Miami Beach esta mañana, donde cientos y cientos de autos se alinearon en busca de alimentos. Sabemos que los desalojos y las ejecuciones hipotecarias están a punto de comenzar. Tenemos una tasa oficial de desempleo del 13%, pero sabemos que es mucho más. Así que tenemos mucho trabajo por delante para reponer empleos, hacer que las pequeñas empresas vuelvan a encaminarse y ayudar a nuestras familias a superar esta pandemia.

-Creemos que parte de ese proyecto será distribuir los fondos de la CARE Act. Hay municipalidades y dueños de negocios que afirman que esos fondos no han sido dados en consecuencia.

Sí, tenemos retraso en la ejecución de varios programas, y tenemos que ser más activos a la hora de implementar esos fondos en los sectores donde tengan un mejor efecto. Y voy a asegurarme que se haga así tan pronto asuma el cargo.

-Hay asuntos muy importantes que debemos resolver de una vez y por todas: transporte público, aumento del nivel del mar, viviendas asequibles, seguridad pública y salud pública, entre otros.

Tenemos que seguir adelante. Mi preocupación principal es el nivel de vida de los residentes del condado. Tenemos que hacer que los fondos federales y locales funcionen adecuadamente para mejorar el transporte público y el tránsito. La solución es ampliar la red de transporte público para dejar el uso de automóviles. Proveer un mejor medio de movilidad para ir al trabajo. No podemos seguir construyendo carreteras para ahorrar seis minutos. Hay que atender mejor la situación existente en la costa y lugares bajos para evitar que el agua del mar entre y afecte los vecindarios. Tenemos un alto riesgo de entrada de sal a las fuentes de agua dulce que tenemos en Los Everglades. Hay que elevar ciertas calles y añadir bombas de agua para evitar inundaciones, así como terminar de arreglar el sistema de alcantarillas y aguas negras. Hay que buscar la forma de mejorar los salarios y bajar el precio de la vivienda.

-Hace casi 20 años nos prometieron expandir la red del Metrorail y nos pidieron pagar medio centavo adicional de impuesto para recaudar fondos. Parte de ese dinero fue desviado a otros asuntos del Condado.

Aquella promesa fue una mentira. Medio centavo no era suficiente para hacer tanto. No obstante, hemos añadido autobuses, mejorado carreteras y empezado otros proyectos, pero debemos invertir más con miras al futuro. Pero no podemos hacer mucho sin fondos adicionales del estado o Washington

- Sobre el preocupante aumento de la inequidad social, la brecha entre la clase alta y la baja, ¿Qué propone?

Continuar ayudando a los más necesitados. Traer más inversiones al condado para crear empleos mejor remunerados. Seguir insistiendo en la importancia de la educación, conocer idiomas y ampliar los conocimientos profesionales, con la asistencia de la autoridad escolar y empresas privadas. Tenemos planes y necesitamos unificarlos para hacer crecer la economía y el nivel de vida.

-¿Apostaría por el uso de terrenos disponibles para facilitar la construcción de viviendas asequibles?

Hay terrenos públicos, que son propiedad del Condado y están disponibles. Tenemos un plan para edificar, con la ayuda de empresas privadas, más de 10.000 viviendas asequibles al año. Si proveemos el terreno, sin costo para el urbanizador, podemos ayudar a aminorar los gastos de construcción.