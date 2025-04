Bovo pasa el mando a la primera mujer alcalde de Hialeah en 100 años

Florida René García oficializa candidatura a alcaldía de Hialeah: "Estoy listo para servir donde más me necesite el pueblo"

“Me brindaron varias ofertas, pero no habría considerado ninguna si mi esposa no hubiera tenido esta oportunidad. No podía dejar a mi familia dividida entre Washington y Hialeah”, dijo Bovo.

De la política al cabildeo

Aunque no quiso confirmar el nombre de la firma, fuentes citadas por El Nuevo Herald indican que se trata de The Southern Group, una de las firmas de cabildeo más influyentes de Florida. Bovo solo comentó que se incorporará a una “firma de representación corporativa con presencia en Tallahassee y Washington”, que atiende a más de 125 clientes en el estado, incluyendo gobiernos locales y empresas que buscan influir en asuntos legislativos y administrativos a nivel federal.

“Lo que hago ahora es aprovechar mi experiencia. Ellos buscan a alguien que entienda las dinámicas del gobierno y tenga relaciones establecidas. No hay conflicto si uno lo hace con transparencia”, afirmó el alcalde.

Consciente del escrutinio público que implica pasar de servidor público a cabildero, Bovo aseguró que renuncia precisamente para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses.

“Preferí salirme del cargo antes de aceptar ese trabajo. No quiero que se cuestione si estoy abogando por la ciudad o por un cliente. Lo correcto es separarme completamente”, añadió.

Hialeah eSports Gamers Bovo_5545.JPG El alcalde Esteban Bovo inaugura primer salón de eSport de Hialeah. CESAR MENENDEZ DLA

Trayectoria marcada por retos y reformas

Bovo llegó a la alcaldía en una etapa de incertidumbre financiera para la ciudad. Su gestión se enfocó en profesionalizar el aparato municipal, “restaurar la confianza de los ciudadanos en su gobierno” y mejorar la atención al residente en las oficinas de servicios municipales.

“Cambiar la percepción era fundamental. Eliminar el cristal en la entrada del City Hall fue algo simbólico pero importante. El gobierno debe sentirse cercano”, recordó.

Durante su mandato, impulsó cambios en el funcionamiento interno de los departamentos y priorizó el trato humano como eje de su administración. También promovió el acercamiento entre la comunidad y las instituciones a través de ferias de servicios y eventos culturales. Además, sembró árboles, renovó los parques de la ciudad y los abrió al público.

Sin embargo, dos temas siguieron sin resolverse plenamente: el alto costo del agua y la crisis de vivienda asequible.

Planta de Agua Hialeah Miami-Dade_9187.jpg Planta de Osmosis Inversa en Hialeah que produce 17 millones de galones de agua potable al día. SUREIDY RODRÍGUEZ / DLA

El agua: la asignatura pendiente

Uno de los asuntos más complejos que enfrentó fue el relacionado con el sistema de agua potable. Hialeah es una de las ciudades con las tarifas de agua más altas del condado, situación que genera constantes quejas de los residentes.

“El tema del agua me quita el sueño. Logramos mejorar el servicio al cliente, pero seguimos atrapados con una planta que, según el propio Condado, no era necesaria. Y aun así tenemos que pagarla”, lamentó.

La planta de osmosis inversa , construida años atrás con fondos municipales, no solo no es indispensable según los nuevos criterios técnicos, sino que representa una pesada carga presupuestaria. Bovo reconoce que, de haber continuado en el cargo, habría dedicado los próximos años exclusivamente a encontrar una solución sostenible.

También mencionó que su sucesora, Jackie García, ya tiene ideas concretas para revisar el sistema del cobro, como ajustar las tarifas de salida del agua en función de su uso.

Hialeah Vivienda Sección 8. 6232.jpg El alcalde Esteban Bovo, anuncia el lanzamiento del programa de ayuda al alquiler. CESAR MENENDEZ DLA

El reto de la vivienda

Respecto a la falta de vivienda asequible, Bovo reconoció que sin control del suelo es difícil implementar soluciones a gran escala, aunque valoró la labor de concejales como Jesús Tundidor, que ha intentado crear proyectos de desarrollo para la clase trabajadora.

“Aquí no se puede hablar de soluciones mágicas, si no se participa activamente en construirlas. Es lo que han intentado algunos jóvenes líderes de la ciudad”, dijo.

Cambios en el gabinete: continuidad institucional

A pocas semanas de dejar el cargo, Bovo reestructuró puestos clave en el gobierno municipal para, según dijo, “asegurar una transición estable”. Ismare Monreal, su jefa de despacho, se mantendrá en funciones, aunque ahora trabajando directamente con Jackie García, ocupando el cargo de directora de operaciones. Se encargaría de supervisar las operaciones diarias del gobierno de la Ciudad. Una tarea que hasta ahora recaía en el edil, al ser administrador y alcalde fuerte.

“Ismare es un activo para esta ciudad. Profesional, leal y comprometida. Jackie podrá contar con ella plenamente”, justificó Bovo.

Mark Gómez, hasta ahora asistente del alcalde, fue promovido a un puesto con mayor responsabilidad, es el director de la División de Relaciones Comerciales y Patrocinio, “gracias a su destacado papel en la organización de eventos”. Carlos San José, por su parte, optó por pasarse al sector privado.

Ambos ejecutivos promovidos recibirán salarios muchos más altos de los que hasta ahora ingresaban. “Creo que quien hace bien su trabajo debe ser recompensado. La Ciudad debe funcionar como una empresa moderna”, señaló Bovo.

García-Roves.jpg Jackie García-Roves futura alcaldesa de Hialeah . CÉSAR MENÉNDEZ

¿Alcaldesa interina o bateador emergente?

Con la salida de Bovo, Jackie García Roves, quien ahora preside de Concejo, asumirá el liderazgo como alcaldesa interina. Este evento representa un hecho histórico para Hialeah, una ciudad nunca antes gobernada por una mujer.

Hija de una familia cubana con vínculos en la política local, García Roves ha sido parte del entorno institucional de la municipalidad desde temprana edad. Su estilo, según Bovo, es conciliador, pragmático y enfocado en soluciones concretas.

“Jackie tiene todo para liderar esta ciudad. Este período servirá como un trampolín para consolidar su figura”, opinó el alcalde saliente.

García Roves fue recientemente reelegida a su escaño en el Concejo y, según Bovo, tiene la confianza y el respaldo necesarios para asumir el reto de dirigir la ciudad “durante esta transición".

René Garcia Esteban Bovo CN3114.JPG Instan a donar para los damnificados por el huracán Milton. CESAR MENENDEZ DLA

El preferido de Bovo para las elecciones de noviembre

Sin embargo, de cara a las elecciones municipales de noviembre, Bovo no ocultó su respaldo a quien considera su sucesor ideal: El comisionado condal René García.

“Tiene experiencia de sobra y conoce la ciudad. Si no confiara en él, esta conversación sería distinta. Yo apoyo a René 100%”, afirmó.

Ambos han compartido una trayectoria paralela en distintos niveles de gobierno, y Bovo destaca su capacidad para continuar el rumbo por él trazado en estos tres años y medio.

Mensaje final a los residentes

Bovo quiso dejar en claro que no se marcha de Hialeah. Aunque su nuevo empleo le requerirá tiempo en Washington y Tallahassee, seguirá viviendo en la ciudad y participando como ciudadano activo.

“No abandono Hialeah. Esta ciudad me lo ha dado todo. Seguiré aquí, votando, opinando y apoyando desde donde pueda. Pero no voy a gobernar desde afuera”, dijo con énfasis.

También pidió al futuro alcalde —sea Jackie, René o quien resulte electo— que asuma el cargo con orgullo:

“El alcalde o la alcaldesa de Hialeah debe ser su mayor defensor. Debe ser un campeón. Esta ciudad merece que la representen sin pena, con la frente en alto. Hialeah está de moda, y lo mejor está por venir”, concluyó.

