Censo 2020 entra en etapa crucial para cumplir conteo

Ser contado es necesario “porque el conteo ayuda al Gobierno federal a distribuir miles de millones de dólares en ciudades y comunidades para atender necesidades sociales y proyectos generales”, como transporte público, salud, educación y alimentación en escuelas, entre muchas otras cosas, subrayó la representante federal.

Según datos actualizados, de las 148,000.000 viviendas estimadas en el país, 91,600.000 han respondido el censo.

De ellas, 10,170.000 viviendas se encuentran en Florida, de las que 6,000.000 han contestado el formulario hasta esta fecha.

De hecho, la autoridad del Censo 2020 denota que la participación ciudadana en Miami-Dade apenas rebasa el 56.7%, tras tres meses de procedimiento en Internet, correo y teléfono, lo que significa que nuestro condado se encuentra por debajo de la media de participación en el país, que reporta 61.9%, e incluso es inferior al promedio de Florida, que denota 59%.

Dentro del condado Miami-Dade la situación es aún más dispar:

Miami denota 48.2%, Miami Beach 38.5% y Hialeah 63.1% de participación.

Estas cifran significan que más de la mitad de las viviendas de Miami y Miami Beach no han contestado aún al cuestionario. Y esto pone en peligro “el conteo total que daría paso a los fondos federales”, subrayó la funcionaria del censo.

“Tenemos que ser contados. No podemos ser invisibles. Si no somos contados no podemos esperar beneficios sociales”, añadió.

La autoridad del Censo 2020 reconoce la ocupación de la ciudadanía, “dada la crisis sanitaria y económica”, que obliga a muchos a prestar atención a sus asuntos particulares, y reitera la necesidad de “tener en cuenta a todos los que habitan en nuestro país”, sean ciudadanos, residentes permanentes o inmigrantes sin papeles, “tienen que ser censados para recibir más fondos y mejorar los servicios públicos”.

Pandemia

A la luz de la pandemia de coronavirus, la autoridad nacional del censo “ha ajustado sus operaciones para proteger la salud y la seguridad de empleados y público en general”.

De esta manera “procuramos un recuento completo y preciso de todas las comunidades”, subrayó Becker Medina.

Por ello, es mejor evitar ser visitado por un agente del Censo 2020. “Es preferible evitar la visita del censista”, recomendó. “Es mucho más cómodo contestar por Internet, planilla impresa o teléfono”, resaltó.

Importancia

Además de fondos federales para salud, transporte y educación pública, el conteo del censo determina la cantidad de representantes por zonas, tanto en el Congreso de la nación como del Estado.

Digamos que un área dentro de Miami no reporta la cifra real de habitantes, “perdería la oportunidad de tener una representación justa” en el cuerpo legislativo.

En otras palabras, en vez de tener dos representantes, como le corresponde, tendría uno y probablemente compartido con otra zona de la ciudad. Y por ende, el representante tendría más asuntos que atender y menos tiempo y recursos para todos.

Cuestionario

Las preguntas, que son muy fáciles de responder, están habilitadas en el portal my2020census.gov, donde encontrará su expediente correspondiente cuando coloque el código de acceso que recibió por correo postal.

También puede contestar las preguntas por teléfono, marcando el número que aparece en el documento que debe haber recibido.

Si no recibió comunicación alguna, debe llamar al 844-330-2020 y pedir hablar en español.

Se trata de preguntas tan fáciles y cómodas de responder como ¿Cuántas personas vivían o se quedaban en la vivienda el 1 de abril de 2020? Que es la fecha que el Gobierno federal toma como referencia.

Otra pregunta sencilla ¿Cuál es el nombre de la persona (que aparece al frente de la vivienda?

Y ¿Cuál es el género (sexo) de esa persona?

El censo diferencia el origen y la raza de la persona. Y eso lo entendemos. “Por ejemplo”, explicó la representante, “el origen puede ser un país hispano, como Argentina, Colombia o Cuba, y la raza puede ser blanco, negro, mestizo o indígena”, acentuó.

Por eso es normal que una persona originaria de Cuba u otro país hispánico conteste ser de origen hispano pero raza blanca, negra o mestiza.

“Tenemos que ser contados. No podemos ser invisibles. No ser contado es hacernos daño. Si no somos contados no podemos esperar beneficios sociales”, recalcó la funcionaria.

Temores

“No hay por qué tener temores”, subrayó la funcionaria.

“El Censo 2020 no hace preguntas ni sobre ciudadanía ni sobre estatus migratorio. Esas preguntas no existen en el formulario. Solo se cuentan las personas. Sea una, dos o diez en casa. Eso es todo lo que interesa. Y sus nombres y dirección postal para evitar repeticiones”, insistió la representante de la oficina federal.

Además, la información personal, de cada vivienda, no es compartida con otras dependencias del Gobierno. No necesitan esa información ni la ley permite que la pidan.