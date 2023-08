DeSantis: "Debate presidencial será una carrera de dos hombres"

El memorando, enviado a donantes y simpatizantes por el nuevo director de campaña, James Uthmeier, describe un cuadro claro de la situación. Señala que las primarias republicanas son, en esencia, una “carrera de dos hombres” entre Ron DeSantis y el expresidente Donald Trump.

Sin embargo, algunos especialistas en política no esperan que Trump participe en el debate pautado para el miércoles 23 de agosto en Milwaukee. Si el expresidente no asiste, lo más seguro es que el debate no tenga la importancia que muchos esperan.

Preparados para los ataques

La campaña de DeSantis dijo que está preparada para ser el blanco de cargos falsos y desesperados por parte de otros candidatos y los medios de comunicación tradicionales, según afirma el memorando.

Los asesores del gobernador de Florida tienen claro que el primer debate es la “mayor oportunidad” para que otros candidatos acaparen los titulares atacando al gobernador.

El memorando llega después de un aparente intento por parte de un súper PAC que apoya a DeSantis de presentar ‘nuevas estrategias’ de debate a la campaña presidencial republicana.

Según el súper PAC Never Back Down, DeSantis debería “martillar” al empresario Vivek Ramaswamy y defender a Trump si es atacado por el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Además, ofrecía consejos sobre cuántas veces atacar al presidente Joe Biden y a los medios de comunicación.

Una encuesta reciente de Kaplan Strategies de 'votantes primarios' encontró que Ramaswamy empataba a DeSantis con un 12%.

La visión de DeSantis

En contraste con las sugerencias del súper PAC, el memorando de campaña de DeSantis establece que su objetivo en el escenario del debate “será exponer su visión para vencer a Joe Biden, revertir el declive estadounidense y revivir el Sueño Americano”.

Destaca que los televidentes en casa verán a un “luchador” que se ofreció como “voluntario” para servir a nuestro país y se desplegó en Irak después del 11 de septiembre.

También se intenta mostrar a DeSantis como el padre que busca restaurar la promesa de Estados Unidos a las generaciones futuras y como el campeón de la libertad que ha resistido el tiempo y, una vez más, como gobernador, está dispuesto a derrotar a la izquierda.

Así que, mientras la primera gran batalla del debate se avecina en el horizonte, DeSantis se prepara para enfrentarla en un escenario en donde muchos ojos se posarán sobre el gobernador que sigue en la contienda como un fuerte rival para Trump.