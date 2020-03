El Gran Miami celebra su día 305 con múltiples actividades

En Hialeah, que al igual que Miami, Coral Gables, La Playa y Homestead forma parte de la condición cultural 305, el Leah Arts District, un local localizado en la avenida 10 del East de Hialeah, ‘lanzará la casa por la ventana’.

En Miami Beach, donde se percibe el concepto de una manera más abierta, las patinetas, patines y los llamados scooters corren desde tempranas horas por la calle Ocean Drive, adonde acuden los cuerpos perfilados tras largas horas en el gimnasio.

“Ser de aquí es dar a entender un modo de vida”, señaló Sarah, vecina de Washington Avenue, en La Playa, mientras trataba de acomodarse el insinuante bikini.

A unos pasos de allí, tumbados sobre la arena, Sandra y Juan tomaban el Sol con los pechos al aire por igual.

“Lo de la ropa, el sujetador y todo lo demás se deja para otra ocasión. Aquí (a la playa) se viene a tomar el Sol como debe ser”, reclamó.

Ser miamense, eso que es sentir que se pertenece a Miami y sus más de 30 municipalidades, “se experimenta por primera vez cuando se sale de la ciudad y se recuerdan cosas como tomar café en el Versailles, conducir por el Dolphins Expressway o salir corriendo a comprar comida porque viene un huracán”, argumentó Sandra.

También en Hialeah, en el restaurante La Cocina, la celebración contará con una competencia de dominó y un peculiar asado en caja china que tendrá a un cocodrilo por presa.

Durante la festividad no faltarán las ofertas de croquetas y el sin igual café cubano, que muchos se empecinan en llamarlo ahora ‘cafecito’.

“Es y será café cubano”, demandó Juan, en franca referencia a la pequeña infusión originada en Italia que se popularizó en Cuba y que llegó a Miami con las primeras oleadas de cubanos en los años 1960.

La fiesta 305 continuará el sábado al aire libre, en avenida 10 del East de Hialeah y calle 15, con un block party que contará con platos típicos, refrigerios y otras bebidas por 35 dólares la entrada.

De hecho, el concepto 305 comenzó a tomar forma en los años 1990 y tuvo mayor fuerza en 2005 cuando el músico cubanoamericano Pitbull lanzó el álbum remix Welcome to the 305 y más tarde creó su propia compañía discográfica Mr. 305 Inc., con cuyo seudónimo el artista es asociado.

El prefijo telefónico 305 fue establecido en 1947 para servir a todo el estado de Florida, pero eventualmente la población creció y el número fue únicamente reasignado a Miami-Dade, donde desde 1998 se comparte el servicio con el código adicional 786.