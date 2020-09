Fortalecer el sistema inmunológico, tarea de laboratorio en Doral

“Todas estas vitaminas actualmente están siendo recomendadas por médicos, ya que ayudan a fortalecer el sistema inmune, combaten la depresión, la ansiedad, la caída del cabello, mejoran el estado de ánimo y eliminan la fatiga. La Vitamina C, por ejemplo, también combate las lesiones causadas por el acné, y son muchísimos sus beneficios”, señaló Rosmary Villanueva, flebotomista y manager de Any Lab Test Now, quien destaca las diversas promociones que ha creado el laboratorio a raíz de la pandemia y para que las personas que no tienen seguro médico puedan favorecerte de esta iniciativa.