miércoles 15  de  julio 2026
TRAGEDIA

Ascienden a más de 4.800 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

En La Guaira, el estado más golpeado por el desastre, rescatistas y familiares siguen cavando para encontrar los cuerpos de fallecidos bajo los escombros

El cable submarino pasa por las costas de La Guaira, Venezuela, que muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos

El cable submarino pasa por las costas de La Guaira, Venezuela, que muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La cifra sigue en ascenso. El balance por el doble terremoto que golpeó a Venezuela subió a más 4.800 fallecidos, informó el miércoles el gobierno interino, mientras una gran cantidad de familias viven en precarias condiciones en campamentos luego de perder sus hogares.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio provocaron hasta ahora la muerte de 4.829 personas, de acuerdo con el reporte diario que publica en su cuenta de Telegram, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

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En La Guaira, un estado vecino de Caracas y el más golpeado por el desastre, rescatistas y familiares siguen cavando para encontrar los cuerpos de personas fallecidas que están bajo los escombros de edificios derrumbados.

La cifra de personas heridas se mantiene en 16.740, de acuerdo con el reporte. Jorge Rodríguez dijo el fin de semana que la mayoría de los lesionados fueron dados de alta.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50.000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

Personas hacinadas

Al menos 20.857 personas viven hacinadas en campamentos que en muchos casos carecen de suficiente agua y baños portátiles. Médicos desplegados en hospitales de campaña de la zona tratan de impedir que se propaguen enfermedades respiratorias e intestinales.

Los terremotos afectaron más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

Las autoridades indicaron que aún hay en el terreno 2.408 rescatistas internacionales, algo menos que los 2.471 reportados este martes, si bien el número de voluntarios ha aumentado hasta los 31.315.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

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